Автобус столкнулся с троллейбусом на площади Труда

Общественный транспорт в Новосибирске регулярно попадает в аварии. Так, полторы недели назад водители встали в пробку на улице Станиславского из-за ДТП с участием автобуса № 64 и трамвая № 9 .

Аваркомы уточнили, что ДТП случилось в 10:50 — и автобус, и троллейбус ехали с пассажирами. В столкновении никто не пострадал. Сейчас водители ещё остаются на месте аварии.

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Ольга Хмелевская

Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс», скриншот yandex.ru/maps

