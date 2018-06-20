Автобус столкнулся с троллейбусом на площади Труда

В аварию попали автобус № 79 и троллейбус № 4
В аварию попали автобус № 79 и троллейбус № 4

Днём 20 июня троллейбус № 4 и автобус № 79 попали в аварию на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска.


«На остановке "Площадь Труда" автобус, объезжая троллейбус, зацепил его», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».


Аваркомы уточнили, что ДТП случилось в 10:50 — и автобус, и троллейбус ехали с пассажирами. В столкновении никто не пострадал. Сейчас водители ещё остаются на месте аварии.


Оба водителя везли пассажиров
Оба водителя везли пассажиров


ДТП случилось больше получаса назад
ДТП случилось больше получаса назад


Авария обошлась без пострадавших
Авария обошлась без пострадавших


Движение на площади Труда затруднено
Движение на площади Труда затруднено


Общественный транспорт в Новосибирске регулярно попадает в аварии. Так, полторы недели назад водители встали в пробку на улице Станиславского из-за ДТП с участием автобуса № 64 и трамвая № 9.

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