Автобус столкнулся с троллейбусом на площади Труда
Днём 20 июня троллейбус
«На остановке "Площадь Труда" автобус, объезжая троллейбус, зацепил его», — сообщили в службе аварийных комиссаров «Альянс».
Аваркомы уточнили, что ДТП случилось в 10:50 — и автобус, и троллейбус ехали с пассажирами. В столкновении никто не пострадал. Сейчас водители ещё остаются на месте аварии.
Общественный транспорт в Новосибирске регулярно попадает в аварии. Так, полторы недели назад водители встали в пробку на улице Станиславского из-за ДТП с участием автобуса
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс», скриншот yandex.ru/maps