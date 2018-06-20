Возле пляжа «Наутилус» пропал мужчина: водолазы собираются погружаться на дно реки

Сегодня водолазы будут обследовать дно Оби

Во вторник, 19 июня, рядом с пляжем «Наутилус» в Ленинском районе Новосибирска пропал мужчина: о его исчезновении спасателям сообщили товарищи, вместе с которыми он отдыхал.







«Отдыхали люди вне зоны пляжа — можно сказать, практически рядом с границей. Находились в сильнейшем алкогольном опьянении. Там палатка у них стояла. Они проснулись, кто-то из них — из мужчин этих, посмотрел: товарища рядом нет. Пришёл [к спасательному посту] и сказал: вот у нас [человек] пропал», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин.







В МАСС уточнили, что сообщение о пропавшем спасатели получили в 17:50. Также на место приехали полицейские.







Как пояснил Дмитрий Фокин, товарищи пропавшего не смогли дать чётких объяснений по поводу случившегося. «Такая информация от них поступала не очень внятная в связи с нетрезвым состоянием. <…> Они предполагают, конечно, что он мог пойти искупаться и пропал на воде. Но он также, находясь в нетрезвом состоянии, мог уйти куда-то», — прокомментировал начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы.







По его словам, вчера спасатели опросили очевидцев, осмотрели берег и реку ниже по течению. Но найти пропавшего так и не удалось. Сегодня поисковая операция продолжится: на место выехали водолазы.







«Непосредственно напротив палатки, где он мог купаться, сегодня будем погружаться, на грунт смотреть», — рассказал Дмитрий Фокин.







Вечером 17 июня ещё один мужчина пропал на пляже возле Димитровского моста. На следующий день спасатели нашли его тело.