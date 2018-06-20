Фото: у чёрных волков в Новосибирском зоопарке родились волчата

Новосибирский фотограф Владимир Шадрин сфотографировал маленьких чёрных волчат, которые недавно родились в зоопарке.


В Новосибирском зоопарке сообщили, что подробная информация о рождении волчат появится позже.


«Первая пара чёрных волков поступила из Канады совсем малышами в 1992 году. С 1995 года канадские волки регулярно размножаются. Всего в зоопарке родилось 63 чёрных волчонка», — говорится на сайте зоопарка
«Первая пара чёрных волков поступила из Канады совсем малышами в 1992 году. С 1995 года канадские волки регулярно размножаются. Всего в зоопарке родилось 63 чёрных волчонка», — говорится на сайте зоопарка


Волчата обычно рождаются чёрными, а в преклонном возрасте становятся седыми
Волчата обычно рождаются чёрными, а в преклонном возрасте становятся седыми


А в начале лета, 9 июня, стало известно о рождении детёнышей у других животных в зоопарке — тогда у пары лосей появились лосята.

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