Фото: у чёрных волков в Новосибирском зоопарке родились волчата
Новосибирский фотограф Владимир Шадрин сфотографировал маленьких чёрных волчат, которые недавно родились в зоопарке.
В Новосибирском зоопарке сообщили, что подробная информация о рождении волчат появится позже.
А в начале лета, 9 июня, стало известно о рождении детёнышей у других животных в зоопарке — тогда у пары лосей появились лосята.
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Елена Громкова
Фото Владимира Шадрина