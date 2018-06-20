Коршуны напали на прохожего у памятника царю на набережной Оби

Черные коршуны вернулись в парк «Городское начало» в апреле
Черные коршуны вернулись в парк «Городское начало» в апреле

Утром 20 июня в Новосибирске коршуны напали на прохожего — о нападении в редакцию НГС написал сам пострадавший.


По словам новосибирца, инцидент случился около 8:00, когда он шёл по улице Большевистской недалеко от парка «Городское начало».


«Шёл сейчас по Большевистской у набережной, у парка "Городское начало", и вдруг сильный тупой удар по затылку. Я думал, что кто-то сзади догнал и ударил. Оглядываюсь — никого. Начинаю строить теорию вероятности, и тут замечаю над деревьями пару коршунов. Иду дальше, оглядываюсь. И точно — коршун спикировал опять на меня, но промахнулся чуть-чуть. Сейчас голова болит от удара. Скорее всего, у них там гнездо, охраняют. Вороны тоже так постоянно делают на набережной. Вы сами там походите, и вас тоже шарахнут коршуны», — написал в редакцию НГС читатель,  пострадавший от нападения птиц.


Орнитолог Алексей Яновский рассказал корреспонденту НГС, что такое поведение не характерно для коршунов.


«Недели две назад в меня коршун запустил недоеденной ондатрой. Вообще такое поведение не характерно. <…> Довольно редкий случай. В Новосибирске были похожие случаи в 2010 и в 2011 годах. Тогда коршуны защищали свои гнёзда. Всё-таки и коршуны в определённые моменты жизненного цикла, то есть когда птенцы подросли и имеют большую ценность для родителей, птицы могут нападать на прохожих. Но это поведение не очень адекватное, поскольку кто-нибудь может обидеться и подстрелить. Тем более, в центре города», — рассказывает орнитолог.


По словам Яновского, взрослый коршун не может нанести серьёзных травм взрослому человеку.


«Поднять и унести человека они не смогут, в основном наносят удары когтями и крыльями. Удары крыльями практически не опасны, а вот раны от когтей следует обрабатывать, чтобы не было заражения. Птицы нередко бывают на свалках и собирают падаль. Даже маленькие царапины надо обрабатывать», — резюмировал орнитолог.


В этом году чёрные коршуны вернулись в гнездо в парке в апреле — птицы зимуют в Индии. Возле памятника царю они гнездятся второе лето подряд.

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