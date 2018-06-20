Десятки новосибирских спецназовцев забрались на гору для уничтожения противника

В учениях приняли участие 60 новосибирских спецназовцев
В учениях приняли участие 60 новосибирских спецназовцев

Новосибирские спецназовцы провели занятия на горных хребтах в Саянах — во время учений военные поднялись на высоту 2400 метров и захватили лагерь условного противника.


Всего в занятиях участвовали 60 военных из Новосибирской области, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.


Основной этап учений проходил на учебно-тренировочном комплексе «Ергаки», который расположен в предгорье Западного Саяна на высоте 1350 метров над уровнем моря. На территории комплекса есть своя вертолетная площадка для десантирования, две горнолыжные трассы, скальный полигон, спорткомплекс и горнолыжная трасса.


«По завершении этих курсов спецназовцам присваивается квалификация по горной подготовке, они получают допуск работы на высоте. <…> Стрельба не производилась, дабы избежать схода лавин. Отрабатывалось в основном скрытое передвижение, использование альпинистского снаряжения и сам принцип выживания в горных условиях», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа.


По результатам прошедших занятий новосибирские спецназовцы получили знаки отличия «Специалист горной подготовки» 1-го и 2-го уровней.


На днях стало известно, что у новосибирских разведчиков начались масштабные лагерные сборы со стрельбой и беспилотниками на Юргинском полигоне в Кемеровской области.

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