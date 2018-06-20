Упавшее дерево повредило светофор на Мочищенском шоссе

Рабочие планируют отремонтировать светофор к полудню 
Рабочие планируют отремонтировать светофор к полудню 

В Новосибирске отключился светофор на перекрёстке 1-го Мочищенского шоссе и улицы Кедровой — накануне вечером на него рухнуло сломанное дерево.


Отметка о том, что светофор не работает, появилась утром 20 июня на Яндекс.Картах.


«Вчера вечером на светофор упало дерево, которое повредило кабель электропитания, крепление и сам светофор. Сейчас на месте работают ребята, восстанавливают, до 12 часов [дня] всё восстановят», — рассказали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).


Светофор отключился из-за упавшего дерева
Светофор отключился из-за упавшего дерева


В СМЭУ добавили, что также к полудню бригада ремонтников восстановит работу светофоров на перекрёстке Каменской и Ядринцевской — там возникли проблемы с электропитанием. 


Накануне днём не работали светофоры на пересечении Большевистской и Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска: собралась внушительная пробка.

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