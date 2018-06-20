Две тысячи футбольных болельщиков посмотрели ночной матч с Египтом на Михайловской набережной

Ночью 20 июня сотни новосибирцев приехали на Михайловскую набережную, чтобы посмотреть трансляцию футбольного матча между Россией и Египтом.







Несмотря на позднее начало трансляции — в 1:00 по новосибирскому времени — в фан-зоне на набережной собрались две тысячи болельщиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.











В сегодняшнем матче сборная России уверенно обыграла команду Египта со счётом 3:1 и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.







Ранее стало известно, что трансляция трёх матчей чемпионата мира на набережной обошлась Новосибирской области в 1 миллион 112 тысяч рублей. Первая игра с участием сборной России состоялся вечером 14 июня — тогда хозяева чемпионата встречались с Саудовской Аравией и победили её с разгромным счётом 5:0. Как новосибирцы провели время на набережной во время этой игры, можно посмотреть в материале НГС.





Следующая трансляция в фан-зоне на набережной ждёт горожан в ночь на 26 июня: российская сборная проведёт матч против команды Уругвая.

