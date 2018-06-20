Роспотребнадзор проверил воду у пляжей Новосибирска и области

Вода 18 пляжей Новосибирска и области соответствует нормам
Вода 18 пляжей Новосибирска и области соответствует нормам

На 19 июня специалистами Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области взяли пробы воды в водоёмах в местах отдыха.


На сегодняшний день пробы воды возле 18 пляжей Новосибирска и Новосибирской области соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Это река Обь (пляж «Наутилус»), из Обского водохранилища (Парк «Звезда» ООО «Неоком-Сервис», пляж «Обское море» ООО «Сан Сити», пляж МАУК города Новосибирска ПКиО «У моря Обского», пляж ЗАО «Сосновка», пляж «На Камнях» ООО Санаторий «Рассвет», пляж ЗАО Пансионат «Былина», пляж ООО «Дюны», пляж «Старый Бердск» ООО «Хан-Тенгри», место массового отдыха и занятия спортом лодочная станция «Ласточка», пляж ООО Яхт-клуб «Роял Марин», пляж бухта «Лазурная» (озеро Чаны, с. Квашнино, Барабинский район), пляж «Центральный (микрорайон Центральный, г. Искитим, Искитимский район).


Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области не рекомендует купание в тех местах, где вода не соответствует гигиеническим нормативам, а также вне официально открытых пляжей.


Вчера НГС также сообщал об открытии бара с гигантскими чебуреками на одном из новосибирских пляжей.

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