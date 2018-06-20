"Отличники" и "хорошисты" СУНЦ НГУ получат финансовую поддержку фонда

СУНЦ НГУ

Фонд "Эндаумент НГУ" приступает к использованию дохода от целевого капитала "На развитие СУНЦ НГУ" для того, чтобы, в первую очередь, помочь учащимся школы из малообеспеченных семей из отдаленных районов.







Формирование целевого капитала фонда началось в ноябре 2016 года. За это время было собрано около девяти миллионов рублей. Деньги планируется, в частности, направить на компенсацию 30% от стоимости содержания части учеников в интернате.





Выбирая тех, кому будет оказываться помощь, специальная комиссия, созданная фондом будет учитывать успехи кандидата на контрольных и олимпиадах Летней школы и финансовое положение семьи. "Основное требование для продления финансирования на очередной семестр: не более одной итоговой оценки «3» и все остальные не ниже «4» за предыдущий семестр по профилирующим предметам", сообщатся на сайте НГУ.





Недавно НГС сообщал о том, что СУНЦ НГУ вошёл в тройку лучших школ России.

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