В центре Новосибирска произошло ДТП: есть пострадавшая

Сегодня вечером около 22:00 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей рядом с Нарымским сквером. 


Автомобиль Toyota Vitz двигался в среднем ряду по улице Нарымской со стороны улицы Челюскинцев в сторону Железнодорожной. В это же время автомобиль Infiniti FX50S двигался в правом ряду и подрезал автомобиль KIA.


ДТП возле Нарымского сквера
ДТП возле Нарымского сквера


После этого Infiniti отлетел в бордюр, потерял управление и столкнулся с едущим левее в попутном направлении Toyota Vitz. От удара у Infiniti вырвало переднее левое колесо, После удара Toyota Vitz также потерял управление и вылетел на полосу встречного движения, по которой в правом ряду двигался Mitsubishi L200, и столкнулся с ним. 


Toyota Vitz потерял управление и вылетел на встречную полосу 
Toyota Vitz потерял управление и вылетел на встречную полосу 


Mitsubishi L200 также пострадал в ДТП
Mitsubishi L200 также пострадал в ДТП


По сообщению аварийных комиссаров, пострадала девушка, водитель Toyota Vitz - у неё травма головы.


Сегодня НГС также сообщал о ДТП с участием велосипедистки.

Прочтений: 239
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено