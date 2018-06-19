В центре Новосибирска произошло ДТП: есть пострадавшая
Сегодня вечером около 22:00 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей рядом с Нарымским сквером.
Автомобиль Toyota Vitz двигался в среднем ряду по улице Нарымской со стороны улицы Челюскинцев в сторону Железнодорожной. В это же время автомобиль Infiniti FX50S двигался в правом ряду и подрезал автомобиль KIA.
После этого Infiniti отлетел в бордюр, потерял управление и столкнулся с едущим левее в попутном направлении Toyota Vitz. От удара у Infiniti вырвало переднее левое колесо, После удара Toyota Vitz также потерял управление и вылетел на полосу встречного движения, по которой в правом ряду двигался Mitsubishi L200, и столкнулся с ним.
По сообщению аварийных комиссаров, пострадала девушка, водитель Toyota Vitz - у неё травма головы.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Валерий Иванов
Фото «Автоспас» Новосибирск