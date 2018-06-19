В центре Новосибирска произошло ДТП: есть пострадавшая

Сегодня вечером около 22:00 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей рядом с Нарымским сквером.





Автомобиль Toyota Vitz двигался в среднем ряду по улице Нарымской со стороны улицы Челюскинцев в сторону Железнодорожной. В это же время автомобиль Infiniti FX50S двигался в правом ряду и подрезал автомобиль KIA.





ДТП возле Нарымского сквера





После этого Infiniti отлетел в бордюр, потерял управление и столкнулся с едущим левее в попутном направлении Toyota Vitz. От удара у Infiniti вырвало переднее левое колесо, После удара Toyota Vitz также потерял управление и вылетел на полосу встречного движения, по которой в правом ряду двигался Mitsubishi L200, и столкнулся с ним.





Toyota Vitz потерял управление и вылетел на встречную полосу





Mitsubishi L200 также пострадал в ДТП





По сообщению аварийных комиссаров, пострадала девушка, водитель Toyota Vitz - у неё травма головы.





Сегодня НГС также сообщал о ДТП с участием велосипедистки.