Новосибирцы выложили в соцсети пугающие фото грозы
Сегодня, 19 июня, многие новосибирцы фотографировали небо над городом перед непогодой и во время дождя и града.
«Над Мочищем сегодня был очень сильный дождь и град около 16 часов. Градины были размером с крупную горошину. И видимость была несколько минут плохая из-за стены дождя», — рассказал по телефону корреспонденту НГС Антон Рудченко, разместивший фото в соцсети «ВКонтакте».
Сегодня НГС уже сообщал о сильном граде, который был в большинстве районов Новосибирска.
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Валерий Иванов
Фото vk.com/novosibmi