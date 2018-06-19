Новосибирцы выложили в соцсети пугающие фото грозы

Незадолго до начала ливня. Фото предоставлено Ольгой Костиковой





Сегодня, 19 июня, многие новосибирцы фотографировали небо над городом перед непогодой и во время дождя и града.







«Над Мочищем сегодня был очень сильный дождь и град около 16 часов. Градины были размером с крупную горошину. И видимость была несколько минут плохая из-за стены дождя», — рассказал по телефону корреспонденту НГС Антон Рудченко, разместивший фото в соцсети «ВКонтакте».





Разгул непогоды в Мочище. Фото предоставлено Антоном Рудченко





Небо над ТЦ «МЕГА». Фото предоставлено Дарьей Ждановой





Во время ливня над левым берегом. Фото предоставлено Светланой Макаревич





Перед Димитровским мостом. Фото предоставлено Полиной Инкиной





Грозовые тучи были сфотографированы во всех районах Новосибирска. Фото предоставлено Дарьей Назаровой





Тучи над городом. Фото предоставлено Валерием Петровым





Сегодня НГС уже сообщал о сильном граде, который был в большинстве районов Новосибирска.