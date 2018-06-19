Банды Новосибирска: в городе стало больше хулиганов

Чаще всего подростков обвиняют в кражах и распитии спиртного
Чаще всего подростков обвиняют в кражах и распитии спиртного

В Новосибирской области увеличилось число подростков, которых поставили на учёт в подразделения по делам несовершеннолетних.


В 2018 году на профилактическом учёте в ПДН состоит 4369 подростков, тогда как в 2017-м — 4266, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области в ответ на запрос.


«Наиболее часто совершаются правонарушения, предусмотренные статьёй 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств <...>). На территории НСО подростками совершено 70% преступлений имущественного характера, из них 40% кражи чужого имущества и 30% грабежей», — добавили в ведомстве.


С подростками, которых поставили на учёт, полицейские проводят профилактические мероприятия: помогают организовать досуг и найти работу. Например, летом в детских лагерях организуют для них профильные смены.


Подростков ставят на учёт в ПДН и за другие административные нарушения. В конце мая группу новосибирских школьников поставили на учёт за то, что они перешли рельсы на ж/д вокзале, когда вернулись домой с олимпиады

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