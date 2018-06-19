Цена матча — выход в плей-офф: следим в режиме онлайн за суперматчем Россия — Египет
В случае победы наша команда обеспечит себе попадание в следующий раунд
Наши футболисты имеют все шансы попасть в историю: никогда ранее сборная России не выходила в плей-офф чемпионатов мира по футболу. И сегодня есть все шансы переломить эту тенденцию. Для этого россиянам надо обыграть египтян во главе с Салахом.
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Этот болельщик пришёл на матч в кольчуге. Мы ждали, что он начнёт скажет что-то огненное, но мужчина предпочёл помолчать.
Сборная России выйдет на поле в красной форме, а египтяне - в белой.
Плохие новости, друзья. Дело в том, что Салах выйдет на поле с первых минут.
Состав сборной Египта: Эль-Шенави — Фатхи, Хегази, Габр, Абдельшафи — Хамед, Эль-Нени — Саид — Салах, Трезеге — Мохсен.
Сможет ли с ним справиться наша оборона? Думаю, что хотя бы один гол Салах забьёт.
Зрители уже собираются на стадионе. И некоторые из них уже выложили фото в соцсети.
Матч сегодня проходит на стадионе «Санкт-Петербург» (до чемпионата мира он назывался «Зенит»). Это та самая арена, которая стоила 48 миллиардов рублей, хотя изначально планировали потратить на неё 7 миллиардов. Но зато у стадиона есть раздвижная крыша.
Давайте проголосуем!
Как завершится матч сборной России и Египта?
- Победой сборной России
- Вничью
- Победой сборной Египта
Стал известен состав сборной России. С первых минут на поле выйдут блестяще сыгравший с Саудовской Аравией Денис Черышев, а также забивший один из пяти голов Артём Дзюба. Фёдор Смолов остался в запасе.
Доброго вечера, дорогие друзья!
Сегодняшний день может войти в историю российского футбола, но для этого игрокам сборной надо постараться и обыграть неуступчивых египтян. В этом случае Россия выйдет в плей-офф. Никогда ранее такого чуда с нашей командой не случалось.
Фото: «Сборная России», Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 / vk.com