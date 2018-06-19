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Цена матча — выход в плей-офф: следим в режиме онлайн за суперматчем Россия — Египет

В случае победы наша команда обеспечит себе попадание в следующий раунд

Трансляция обновляется

Наши футболисты имеют все шансы попасть в историю: никогда ранее сборная России не выходила в плей-офф чемпионатов мира по футболу. И сегодня есть все шансы переломить эту тенденцию. Для этого россиянам надо обыграть египтян во главе с Салахом. 


Если вы смотрите матч на стадионе, то присылайте нам фото и видео в любой из мессенджеров по номеру +7 909 704 57 70.



Этот болельщик пришёл на матч в кольчуге. Мы ждали, что он начнёт скажет что-то огненное, но мужчина предпочёл помолчать.




Сборная России выйдет на поле в красной форме, а египтяне - в белой. 


Цена матча — выход в плей-офф: следим в режиме онлайн за суперматчем Россия — Египет


Цена матча — выход в плей-офф: следим в режиме онлайн за суперматчем Россия — Египет





Плохие новости, друзья. Дело в том, что Салах выйдет на поле с первых минут. 


Состав сборной Египта: Эль-Шенави — Фатхи, Хегази, Габр, Абдельшафи — Хамед, Эль-Нени — Саид — Салах, Трезеге — Мохсен.


Сможет ли с ним справиться наша оборона? Думаю, что хотя бы один гол Салах забьёт. 


Цена матча — выход в плей-офф: следим в режиме онлайн за суперматчем Россия — Египет




Зрители уже собираются на стадионе. И некоторые из них уже выложили фото в соцсети. 


Россия - Египет. Перед матчем. #ЧМ2018

Публикация от Кирилл Анатольевич (@kirushic)



Russia Egypt #fifa2018 #FastLane #2fast4you #DTaA

Публикация от Mikhail (@jetheadstrong)




Русские идут!!!:)

Публикация от Артем Некрасов (@art.nek)



Матч сегодня проходит на стадионе «Санкт-Петербург» (до чемпионата мира он назывался «Зенит»). Это та самая арена, которая стоила 48 миллиардов рублей, хотя изначально планировали потратить на неё 7 миллиардов. Но зато у стадиона есть раздвижная крыша.




Давайте проголосуем!


Как завершится матч сборной России и Египта? 

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
  • Победой сборной России
  • Вничью
  • Победой сборной Египта
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Стал известен состав сборной России. С первых минут на поле выйдут блестяще сыгравший с Саудовской Аравией Денис Черышев, а также забивший один из пяти голов Артём Дзюба. Фёдор Смолов остался в запасе.


Цена матча — выход в плей-офф: следим в режиме онлайн за суперматчем Россия — Египет



Доброго вечера, дорогие друзья!


Сегодняшний день может войти в историю российского футбола, но для этого игрокам сборной надо постараться и обыграть неуступчивых египтян. В этом случае Россия выйдет в плей-офф. Никогда ранее такого чуда с нашей командой не случалось.



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