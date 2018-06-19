На Новосибирск обрушился ливень с градом

19 июня на Новосибирск обрушился проливной дождь с градом — читатели НГС прислали несколько фотографий непогоды.





Ливень на улице Ленина — прохожие еле успели найти себе укрытие





Ливень прошёлся по городу около 19:30, в это же время поднялся ветер и пошёл град. МЧС предупреждало новосибирцев о приближающемся шторме. По данным синоптиков, 19 июня и в ночь на 20 июня по области пройдут дожди, грозы и произойдёт усиление ветра до 17–27 м/с. Жителям города рекомендуют держаться подальше от воды.





На «Чистой Слободе» выпал град размером с виноград. Фото предоставлено читательницей НГС Алёной





Вид на тучи с «Чистой Слободы». Фото предоставлено читательницей НГС Алёной





Град обрушился на город в конце рабочего дня. Фото предоставлено читателем НГС Денисом Самойловым





Град на «Чистой Слободе». Фото предоставлено Алексеем Михайленко





Град на Западном. Фото предоставлено читателем НГС Антоном









На этой неделе это уже второй шторм — гроза в ночь с воскресенья на понедельник повалила деревья в разных районах Новосибирска.