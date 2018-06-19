На Новосибирск обрушился ливень с градом
19 июня на Новосибирск обрушился проливной дождь с градом — читатели НГС прислали несколько фотографий непогоды.
Ливень прошёлся по городу около 19:30, в это же время поднялся ветер и пошёл град. МЧС предупреждало новосибирцев о приближающемся шторме. По данным синоптиков, 19 июня и в ночь на 20 июня по области пройдут дожди, грозы и произойдёт усиление ветра до 17–27 м/с. Жителям города рекомендуют держаться подальше от воды.
На этой неделе это уже второй шторм — гроза в ночь с воскресенья на понедельник повалила деревья в разных районах Новосибирска.
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Кирилл Шматков
Фото автора (1), предоставлены читателями НГС
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