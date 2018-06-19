Забившего жену молотком мужчину отправили в колонию строгого режима

Екатерина Борникова любила животных и мечтала родить ребёнка

Сегодня, 19 июня, Советский районный суд Новосибирска вынес приговор 28-летнему Сергею Борникову, который убил свою жену и заявил в полицию о её розыске.







Суд признал Сергея Борникова виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорил его к 9 годам 9 месяцам колонии строгого режима. Также осуждённый должен выплатить отцу и матери убитой женщины по 1 миллиону рублей, сообщил корреспонденту НГС прокурор Советского района Новосибирска Николай Земеров.







Как рассказывали ранее в следственном управлении СКР по Новосибирской области, убийство произошло около полуночи 16 июня 2017 года в лесу неподалёку от пляжа «Бумеранг», куда 27-летние муж и жена приехали на машине. Там супруги поссорились. Мужчина достал из багажника молоток и нож и напал на жену.





Как уточнил прокурор Советского района, Сергей Борников не меньше шести раз ударил супругу по голове молотком. А когда женщина умерла, то он ещё не меньше двух раз ранил её ножом в спину. После этого подсудимый вывез тело за город на машине и спрятал его в болоте рядом с дорогой, которая соединяет село Ленинское и Верх-Тулу.





Позже Сергей Борников написал в полицию заявление о том, что его супруга исчезла.





Сначала мужчина утверждал, будто бы жена написала ему сообщение о том, что встретила другого и уезжает с ним. «Впоследствии, поняв, что эта версия не является состоятельной, поскольку супруга была "домашней", ответственной и не могла оставить своих любимых собак, не предупредить родителей и уехать куда-либо без своих личных вещей, обвиняемый вновь попытался ввести в заблуждение правоохранительные органы, сообщив, что <...> она утонула в Обском водохранилище», — рассказывали ранее в Следственном комитете.





Только спустя несколько дней мужчина признался в убийстве и показал место, где спрятал тело.







Как уточнил Николай Земеров, на суде свою вину Сергей Борников полностью признал. Приговор ещё не вступил в законную силу.