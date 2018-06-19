Суд потребовал наказывать Uber и Яндекс.Такси за вред пассажирам

Возмещать вред агрегаторам придётся и за утрату багажа
Возмещать вред агрегаторам придётся и за утрату багажа

Верховный суд России предложил считать агрегаторы такси полноценными перевозчиками и возлагать на них обязанность полностью возмещать причинённый во время поездки вред, сообщает Российское агенство правовой и судебной информации. Доказательством причастности агрегатора к перевозкам суд разрешил считать его рекламные вывески и информацию в интернете.


«Лицо, осуществляющее поиск клиентов для заключения договора перевозки пассажиров и багажа, например, агрегатор такси, отвечает перед пассажиром за причинённый в процессе перевозки вред. Независимо от того, осуществлялась ли перевозка с использованием принадлежащего ему транспортного средства или с использованием транспортного средства, находящегося в его владении по иным, допускаемым законом основаниям, в том числе по договору аренды», — отмечается в решении Верховного суда. 


Подчеркивается, что перевозчик отвечает и за действия других лиц, к услугам которых он прибегает для осуществления перевозок. Возмещать вред агрегаторам придётся и за утрату багажа.


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