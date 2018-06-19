Спасатели подцепили дрейфующий катамаран с людьми на борту
Сегодня днём, 19 июня, сотрудники МАСС спасли трёх человек в Обском море.
Спасатели получили два вызова в 15:00.
«Поступило два сообщения практически одновременно на телефон дежурного. Молодого человека на надувном матрасе уносит в открытое пространство Обского водохранилища. Туда незамедлительно была направлена оперативная группа, которая дислоцируется на территории ГЭСа. Мужчина был обнаружен на расстоянии 500–600 метров от берега, поднят на борт судна, поле этого доставлен на берег, в медицинской помощи не нуждается», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.
Во втором случае помощь потребовалась двум людям, вызов получили спасатели в Академгородке, пояснил Фокин. Оперативную группу отправили в акваторию Обского водохранилища в район острова Тайвань.
«Примерно в двух километрах от берега парень с девушкой катались на катамаране, который сломался. Начали звать на помощь. Приехали туда, подцепили их на буксир и аккуратно доставили на берег. В медицинской помощи не нуждаются», — сообщил Дмитрий Фокин.
Спасатели напоминают, что купание на надувных матрасах, резиновых камерах и других подручных средствах запрещено.
Ранее новосибирские спасатели вытащили из котлована «Горский» мужчину, который уснул на надувном матрасе.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.
Иван Жежер
Фото Татьяны Фатеевой
Видео vk.com/mass54