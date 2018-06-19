Спасатели подцепили дрейфующий катамаран с людьми на борту

Никто из пострадавших в медицинской помощи не нуждается

Сегодня днём, 19 июня, сотрудники МАСС спасли трёх человек в Обском море.





Спасатели получили два вызова в 15:00.





«Поступило два сообщения практически одновременно на телефон дежурного. Молодого человека на надувном матрасе уносит в открытое пространство Обского водохранилища. Туда незамедлительно была направлена оперативная группа, которая дислоцируется на территории ГЭСа. Мужчина был обнаружен на расстоянии 500–600 метров от берега, поднят на борт судна, поле этого доставлен на берег, в медицинской помощи не нуждается», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.







Во втором случае помощь потребовалась двум людям, вызов получили спасатели в Академгородке, пояснил Фокин. Оперативную группу отправили в акваторию Обского водохранилища в район острова Тайвань.





«Примерно в двух километрах от берега парень с девушкой катались на катамаране, который сломался. Начали звать на помощь. Приехали туда, подцепили их на буксир и аккуратно доставили на берег. В медицинской помощи не нуждаются», — сообщил Дмитрий Фокин.





Молодых людей унесло от берега на два километра





Спасатели напоминают, что купание на надувных матрасах, резиновых камерах и других подручных средствах запрещено.







Ранее новосибирские спасатели вытащили из котлована «Горский» мужчину, который уснул на надувном матрасе.