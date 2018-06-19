В Новосибирском зоопарке поселились чернохвостые луговые собачки

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило пополнил свою коллекцию животных: в нём поселились чернохвостые луговые собачки.







Два самца и две самки приехали в Новосибирск из зоопарка Бранфере (Франция).







«Луговые собачки, ставшие частью коллекции Новосибирского зоопарка, были рождены в 2016 году. Сейчас животные вступают в возраст половой зрелости. <...> Пока ещё сложно говорить об их характерах, так как они прибыли несколько дней назад, и близкое знакомство впереди. Но точно можем сказать, что они проворны и наблюдательны. Животные освоились на новом месте, с удовольствием едят разные растительные вкусности», — сообщили в зоопарке.





Публикация от Новосибирский Зоопарк (@nskzoo) 19 Июн 2018 в 3:20 PDT





В зоопарке уточнили, что луговые собачки относятся к семейству беличьих, а собачками их называют потому, что эти животные издают звуки, напоминающие лай щенков. В естественных условиях они обитают в прериях Северной Америки, живут большими семьями в норах, которые сами мастерски роют. В Новосибирском зоопарке этот вид раньше представлен не был.







Вместе с луговыми собачками из зоопарка Бранфере в Новосибирск приехали две патагонские мары. Представители этого вида живут в Новосибирском зоопарке с 2010 года. Мар из Франции привезли, чтобы создать новые пары.







В прошлом месяце коллекция зоопарка пополнилась ещё одним видом: из Франции в Новосибирск приехал китайский горал, занесённый в международную Красную книгу.