В Новосибирском зоопарке поселились чернохвостые луговые собачки

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило пополнил свою коллекцию животных: в нём поселились чернохвостые луговые собачки.


Два самца и две самки приехали в Новосибирск из зоопарка Бранфере (Франция).


«Луговые собачки, ставшие частью коллекции Новосибирского зоопарка, были рождены в 2016 году. Сейчас животные вступают в возраст половой зрелости. <...> Пока ещё сложно говорить об их характерах, так как они прибыли несколько дней назад, и близкое знакомство впереди. Но точно можем сказать, что они проворны и наблюдательны. Животные освоились на новом месте, с удовольствием едят разные растительные вкусности», — сообщили в зоопарке.



В зоопарке уточнили, что луговые собачки относятся к семейству беличьих, а собачками их называют потому, что эти животные издают звуки, напоминающие лай щенков. В естественных условиях они обитают в прериях Северной Америки, живут большими семьями в норах, которые сами мастерски роют. В Новосибирском зоопарке этот вид раньше представлен не был.


Вместе с луговыми собачками из зоопарка Бранфере в Новосибирск приехали две патагонские мары. Представители этого вида живут в Новосибирском зоопарке с 2010 года. Мар из Франции привезли, чтобы создать новые пары.


В прошлом месяце коллекция зоопарка пополнилась ещё одним видом: из Франции в Новосибирск приехал китайский горал, занесённый в международную Красную книгу.

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