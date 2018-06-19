Почему нет: Травников одобрил идею построить в Новосибирске Диснейленд

Пока парки развлечений в Новосибирске ограничиваются несколькими аттракционами
Пока парки развлечений в Новосибирске ограничиваются несколькими аттракционами

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников допустил строительство Диснейленда в Новосибирске — он может быть интересен и горожанам, и жителям соседних регионов и стал бы перспективным развлекательным центром.


«Почему нет, — заметил Травников. — С единственной оговоркой: это должен быть не бюджетный проект. Вкладывать средства в создание коммерческого объекта развлечений мы пока не готовы, у нас есть другие приоритетные задачи, в частности развитие спорта и физкультуры».


По его словам, раньше таких идей, по крайней мере у правительства области, не возникало, но можно было бы рассмотреть территории в пригороде Новосибирска, выбрать подходящие участки и предложить потенциальным инвесторам. В качестве подходящего варианта врио губернатора назвал район Экспоцентра на улице Станционной.


«Тратить драгоценные земельные ресурсы в центре Новосибирска было бы неразумно на подобные проекты, 


это, наверное, ближний пригород, — подчеркнул он. — Но нужно учитывать логистику, удобство доступа и для жителей Новосибирска, и для гостей города — должна быть связь и с железнодорожным вокзалом, и с центром города».


Предложение построить в Новосибирске Диснейленд неделю назад на пресс-конференции в аэропорту Толмачёво озвучила глава минэкономразвития Новосибирской области Ольга Молчанова. Как передавал с её слов «Коммерсантъ», в Сибири нет подобных объектов, при этом в нашем регионе есть прекрасные рекреационные возможности.


Один из масштабнейших проектов парков развлечений в Новосибирске в 2016 году презентовал бизнесмен Александр Бойко: он предложил создать «Заповедный лес» в Заельцовском парке.

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