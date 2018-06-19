На Фрунзе эвакуировали бизнес-центр
В Дзержинском районе Новосибирска эвакуировали бизнес-центр «Новая высота»: в здании сработала пожарная сигнализация.
Эвакуация началась около 17:00.
«Сработала пожарная тревога, голосовое оповещение, и всех попросили выйти с этажей <...> Следов возгорания нет», — рассказал корреспонденту НГС участник эвакуации Николай Полозов — сотрудник компании Intelsib, которая работает в бизнес-центре.
По его словам, в 17:15 всех запустили обратно в здание.
Корреспондент НГС направила запрос в бизнес-центр «Новая высота», чтобы узнать подробности случившегося.
На прошлой неделе пожарная сигнализация сработала в ГУМе — до приезда пожарных из здания эвакуировали 400 человек.
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Ольга Хмелевская
Фото Николая Полозова