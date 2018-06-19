На Фрунзе эвакуировали бизнес-центр

Работники бизнес-центра провели на улице около 15 минут
Работники бизнес-центра провели на улице около 15 минут

В Дзержинском районе Новосибирска эвакуировали бизнес-центр «Новая высота»: в здании сработала пожарная сигнализация.


Эвакуация началась около 17:00.


«Сработала пожарная тревога, голосовое оповещение, и всех попросили выйти с этажей <...> Следов возгорания нет», — рассказал корреспонденту НГС участник эвакуации Николай Полозов — сотрудник компании Intelsib, которая работает в бизнес-центре.


По его словам, в 17:15 всех запустили обратно в здание.


Корреспондент НГС направила запрос в бизнес-центр «Новая высота», чтобы узнать подробности случившегося.


На прошлой неделе пожарная сигнализация сработала в ГУМе — до приезда пожарных из здания эвакуировали 400 человек.

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