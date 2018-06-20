Новосибирские вузы начали принимать документы на поступление (обзор НГС)

Приёмные комиссии будут работать до конца июля

В вузах Новосибирска началась приёмная кампания — НГС узнал количество бюджетных мест в них, режим работы и новые специальности.







Приёмные комиссии начали работать сегодня, 20 июня, и продолжат принимать документы от абитуриентов до 26 июля.





Во все вузы области в новом учебном году примут 40 416 первокурсников. Из них 12 210 — на бюджетные места и 28 206 — на платные, сообщили в региональном министерстве образования в ответ на запрос НГС.





«Конкурс в вузы показывает популярность направления/специальности среди выпускников. Как правило, многие годы предпочтения абитуриентов остаются теми же. Максимальный конкурс на специальностях "Электроэнергетика и электротехника" (НГТУ), "Архитектура" (НГАСУ), "Экономика" (НГУЭУ), "Юриспруденция", "Журналистика" (НГУ), "Лечебное дело" (НГМУ) и так далее», — рассказали в министерстве и добавили, что почти каждый год проходной балл увеличивается.







В этом году количество бюджетных мест осталось примерно на уровне прошлого года, а цены на коммерческие места поднимутся в пределах инфляции, рассказал корреспонденту НГС председатель Совета ректоров вузов Новосибирской области Николай Пустовой.





«Набор есть, но, говорят, сейчас меньше подачи заявлений будет — мы же приближаемся к демографическому пролому. На контрактные места мы должны иметь столько же набора, сколько на бюджетные. Стоимость несколько меняется, но она будет не меньше, чем финансирование бюджетных мест на параллели.





Стоимость изменится чуть-чуть, обычно не больше инфляции — на процентов 5–7 увеличится.





Вузы не заинтересованы повышать стоимость контрактных мест, потому что чем больше мы будем требовать, тем меньше будет заявлений», — пояснил Николай Пустовой. Он добавил, что, как и в прошлом году, при поступлении абитуриенты могут подать документы на три специальности в пять вузов — их можно передать лично или по электронной почте.





В НГУ для поступления открыли 961 бюджетное место — почти столько же, сколько и в прошлом году. Новых программ бакалавриата и специалитета в университете нет, но зато открылось несколько новых магистерских программ: «Нефтяной инжиниринг и математическое моделирование», «Искусственный интеллект и семантическое машинное обучение», «Юрист в сфере здравоохранения», «Разработка и дизайн видеоигр» и некоторые другие.





Приёмная комиссия работает в главном корпусе вуза в будние дни с 9:00 до 18:00, а в выходные — с 9:00 до 13:00





В НГТУ в новом учебном году планируют набрать около 1,5 тысячи абитуриентов на бюджетные места и столько же — на коммерческие. Новых специальностей в вузе не будет. В прошлом году среди направлений с самым большим конкурсом были «Информационная безопасность», «Информатика и вычислительная техника» и «Теплоэнергетика и теплотехника».





Приёмная комиссия НГТУ работает в шестом корпусе с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.





Новые программы появились в НГПУ. «Направление "Педагогическое образование" с двумя профилями подготовки: "ОБЖ и география". То есть учитель сможет преподавать ОБЖ и географию в школе. Ещё интересное направление подготовки — это "Декоративно-прикладное искусство", в рамках этого направления — "Дизайн ювелирных изделий" и "Дизайн предметов в интерьере". Это институт искусства открывает у нас такие направления. По "Психологии" тоже новые направления — это "Юридическая психология", а по "Педагогическому образованию" новое — это "Тьюторство в образовании", то есть воспитательное сопровождение процесса. Ещё интересный момент в направлении "Культурология" — "Сопровождение экскурсионно-групповой деятельности школьников". "Физическое образование и астрономия" ввели в связи с тем, что астрономия возвращается в школы», — рассказали в НГПУ и добавили, что в этом году откроют 1243 бюджетных места.





Абитуриентов ждут в главном корпусе вуза с 10:00 до 15:00, в субботу — до 13:00.





Самыми популярными направлениями у абитуриентов СГУПСа остаются «Эксплуатация железных дорог», «Строительство железных дорог» и «Промышленное и гражданское строительство». Новых направлений в этом году не будет. Для бакалавров и специалистов подготовили 523 бюджетных места, а для магистрантов — 61 место.





Приёмная комиссия СГУПСа работает до 10 августа по будням с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00), а в субботу с 9:00 до 14:00 в главном корпусе на улице Дуси Ковальчук, 191.

В 2018 году НГУЭУ ведёт набор на 22 направления бакалавриата, четыре специальности, 17 направлений магистратуры и 12 программ аспирантуры

В НГУЭУ по всем программам предусмотрели 367 бюджетных мест. В новом учебном году вуз впервые наберёт абитуриентов на заочную форму по двум специальностям: «Правовое обеспечение национальной безопасности» и «Правоохранительная деятельность». «По прогнозу специалистов приёмной комиссии вуза, востребованными у абитуриентов в этом году будут классические для вуза направления подготовки, в числе которых "Экономика", "Менеджмент", "Зарубежное регионоведение" и другие», — рассказали в пресс-службе вуза.





Приёмная комиссия работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00 в корпусе на улице Каменская, 52.







Новый профиль подготовки появится в НГАСУ (Сибстрин) — «Экономика и управление в строительстве». Всего же на бюджетные места планируют набрать 632 абитуриента — их стало меньше, чем в прошлом году, отметили в приёмной комиссии вуза.





Подать документы можно в главном корпусе вуза на улице Ленинградская, 113 в аудитории 102«а» с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.







460 бюджетных мест открыли на направления подготовки в НГМУ. Новых специальностей не появилось, а среди наиболее популярных остаются «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология».





Приёмная комиссия работает в главном корпусе вуза на Красном проспекте, 52 в кабинете 113.





НГАУ в этом году наберёт 531 бакалавра, 120 специалистов и 188 магистрантов. Новых направлений не будет, но, как рассказали в приёмной комиссии, чаще всего абитуриенты выбирают такие направления, как «Ветеринария», «Эксплуатация транспортных технологических машин и комплексов», «Ландшафтная архитектура» и «Технология продуктов и организация общественного питания». Кроме того, экономический факультет НГАУ в этом году продолжит набирать бакалавров по направлениям «Экономика» (профили «Финансы и кредит» и «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») и «Менеджмент» (профили «Производственный менеджмент» и «Логистика и управление цепями поставок»), а также набор магистрантов по направлениям «Экономика» (профили «Финансовый менеджмент» и «Бухгалтерский учёт») и «Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент»).





Документы от абитуриентов ждут в корпусе на улице Добролюбова, 160, кабинет 235 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00) и по субботам с 9:00 до 13:00.





В СибГУТИ открыли 456 бюджетных мест и 610 коммерческих. Больше всего мест открыли по специальностям «Информатика и вычислительная техника» и «Инфокоммуникационные технологии и системы связи».





С этого дня приёмная комиссия будет работать в пятом корпусе вуза на улице Бориса Богаткова, 51 с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:30 (обед с 12:00 до 12:30), а в субботу с 10:00 до 12:00.





В этом году в вузах Новосибирска прогнозируют рост заявлений на инженерные специальности — они наряду с учителем, бухгалтером, программистом и некоторыми другими попали в список профессий с самой высокой кадровой потребностью в ближайшие шесть лет.