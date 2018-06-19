Майора полиции оштрафовали на 135 тысяч за продажу данных о мёртвых новосибирцах
Новосибирские приставы заставили бывшего майора полиции выплатить штраф за продажу информации о смерти людей.
Об этом сегодня, 19 июня, сообщили в отделе по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Новосибирской области.
В феврале Ленинский районный суд установил, что сотрудники двух агентств ритуальных услуг предложили 42-летнему майору платить за оперативную информацию о смертях жителей Новосибирска.
«По плану организаторов сделки гражданин К. должен был предоставлять им поступающую в дежурную часть информацию о фактах смерти и персональные данные умерших лиц. В обмен на это за каждый заключённый договор о ритуальных услугах компании будут переводить денежные средства на банковский счёт в пользу полицейского. Майор полиции решил воспользоваться своим служебным положением, и в результате незаконных действий получил
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ за получение взятки должностным лицом. Майор признал свою вину — суд признал его виновным, назначил ему 4,5 года условно, обязал выплатить штраф в размере
В мае исполнительное производство попало к судебным приставам.
«Судебный пристав-исполнитель в рамках исполнения исполнительного производства о взыскании с гражданина К. уголовного штрафа вынес постановления о временном ограничении на выезд должника [из страны], а также о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства Honda CR-V 2004 года выпуска», — добавили в ведомстве.
Бывший майор незамедлительно оплатил штраф, узнав о постановлении.
В начале мая новосибирские приставы смогли арестовать квартиру инструктора йоги, которая накопила долг в 600 тысяч рублей.
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Дарья Януш
Фото Густаво Зырянова