Прокуратура: в Новосибирске стали чаще обманывать

Рост числа мошенничеств силовики объясняют тем, что активизировались телефонные мошенники

Число совершённых за 5 месяцев 2018 года преступлений выросло на 7,5% в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года.







Прокуратура Новосибирской области опубликовала статистику, согласно которой с начала 2018 года количество зарегистрированных преступлений выросло до 18 835 , в 2017 году этот показатель составлял 17 525 .





Притом больше стало изнасилований (рост 40%) и мошенничеств (рост 67,3%), число убийств и разбоев, напротив, уменьшилось на 20% и 21%.







Всего за отчётный период зафиксировано 2565 мошенничеств, что на 1032 больше показателей 2017 года.





«Рост мошенничества объясняется тем, что, во-первых, активизировались телефонные мошенники. Очень много уголовных дел у нас заведено по ч. 2 ст. 159 УК РФ, потому что ущерб существенный. Ещё есть многоэпизодное дело по директору ООО "Капитал" Войтович. Там уже особо крупный размер, мошенничества совершались под предлогом реализации квартир от подрядчика. Там порядка 100 эпизодов, вот они и дают такую статистику», — рассказал корреспонденту НГС старший прокурор отдела государственной статистики прокуратуры НСО Константин Стахнев.







Сорокапроцентный рост статистики по изнасилованиям объясняется тем, что «в одном из районов города было выявлено 12 случаев изнасилования, совершённых одним лицом, в отношении одной жертвы», поясняет старший прокурор. За первые 5 месяцев прошлого года зафиксировано 25 случаев, а с начала этого — 35. В 2016-м годовой рост числа изнасилований и вовсе составлял 380%, поскольку следствию удалось дополнить старые дела новыми эпизодами.







Согласно отчёту, опубликованному прокуратурой, раскрываемость преступлений в Новосибирской области стабильно держится на уровне 60–61%. В статистике также говорится, что, несмотря на рост правонарушений, количество открытых уголовных дел уменьшилось на 9%. По информации за 5 месяцев, было не раскрыто 6050 преступлений.