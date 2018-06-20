Тепло, но сыро: синоптики предупредили о дождях с грозами

В среду и четверг новосибирцам придётся гулять под дождём

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни: жителей города ждёт умеренное тепло с дождями и грозами.







«Неустойчивый процесс. Всё время волнообразные проходят образования к нам циклонические, довольно тёплые, поэтому температурный фон высокий, но всё время с дождями, грозами», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.







Согласно прогнозу, сегодня, 20 июня, в отдельных районах Новосибирска тоже пройдёт небольшой дождь и прогремит гроза, днём температура воздуха поднимется до +23…+25 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 20.







В четверг, 21 июня, местами по городу также сохранятся небольшие дожди и грозы. Ночная температура ожидается на уровне +12…+14 градусов, днём будет +23…+25.







«Ветер юго-западный: ночью 5–10, днём 7–12 [метров в секунду,] местами порывы до 17», — рассказала Марина Виноградова.







В пятницу, 22 июня, синоптики осадков не прогнозируют. Ветер ослабеет, а температура немного повысится: ночная — до +14…+16 градусов, дневная — до +24…+26.







Накануне вечером на Новосибирск обрушился проливной дождь с градом. А в начале недели в городе разбушевался ночной ураган: он уронил деревья на припаркованные машины и оставил без света сотни домов.

