Тепло, но сыро: синоптики предупредили о дождях с грозами

В среду и четверг новосибирцам придётся гулять под дождём
В среду и четверг новосибирцам придётся гулять под дождём

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни: жителей города ждёт умеренное тепло с дождями и грозами.


«Неустойчивый процесс. Всё время волнообразные проходят образования к нам циклонические, довольно тёплые, поэтому температурный фон высокий, но всё время с дождями, грозами», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Согласно прогнозу, сегодня, 20 июня, в отдельных районах Новосибирска тоже пройдёт небольшой дождь и прогремит гроза, днём температура воздуха поднимется до +23…+25 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 20.


В четверг, 21 июня, местами по городу также сохранятся небольшие дожди и грозы. Ночная температура ожидается на уровне +12…+14 градусов, днём будет +23…+25.


«Ветер юго-западный: ночью 5–10, днём 7–12 [метров в секунду,] местами порывы до 17», — рассказала Марина Виноградова.


В пятницу, 22 июня, синоптики осадков не прогнозируют. Ветер ослабеет, а температура немного повысится: ночная — до +14…+16 градусов, дневная — до +24…+26.


Накануне вечером на Новосибирск обрушился проливной дождь с градом. А в начале недели в городе разбушевался ночной ураган: он уронил деревья на припаркованные машины и оставил без света сотни домов.

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