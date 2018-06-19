В памятнике архитектуры на площади Ленина открылась столовая

Столовая «Трапеза» начала работать в понедельник, 18 июня, в подвале здания Облпотребсоюза. Заведение не принадлежит ни одной из ресторанных компаний.


Полпорции солянки (50 рублей), чикен-стейк (100 рублей) с соусом (7 рублей) и хлебом (3 рубля) со стаканом морса (25 рублей) 
Полпорции солянки (50 рублей), чикен-стейк (100 рублей) с соусом (7 рублей) и хлебом (3 рубля) со стаканом морса (25 рублей) 


«Трапеза» заняла подвал, где ранее сменились несколько арендаторов — преимущественно магазины одежды и косметики. Зал оклеен светлыми обоями и заставлен диванами, обтянутыми искусственной кожей.


Столовая заняла подвал, где раньше предприятия общепита не работали 
Столовая заняла подвал, где раньше предприятия общепита не работали 


Как пояснила управляющая, проект не имеет отношения к какой-либо сети или компании (в Новосибирске работает одноименный производитель специй). «Всё делаем сами», — заверила представитель заведения.


Интерьер заведения
Интерьер заведения


Столовая открыта индивидуальным предпринимателем Сергеем Немовым. По данным системы «Контур.Фокус», он является соучредителем и руководителем компании ООО «ЛИС», которая тоже работает в ресторанном бизнесе.


Зона раздачи отделена от зала кирпичной перегородкой 
Зона раздачи отделена от зала кирпичной перегородкой 


Кухня заведения сочетает обычные столовские позиции (солянка, котлеты и т.д.) с блюдами национальных кухонь (лапша по-тайски, паста, свинина по-китайски). Супы здесь стоят от 35 рублей (полпорции), горячее без гарнира — 80–120 рублей.


В столовой делают выпечку 
В столовой делают выпечку 


«Трапеза» — далеко не первое предприятие общепита формата «столовая» в этом районе. В пределах 10-минутной шаговой доступности здесь работает уже шесть заведений: «Вилка-Ложка», «Подсолнухи», бизнес-кафе City и т.д. Из-за высокой конкуренции далеко не всем новым проектам удаётся здесь прижиться. Так, открытое летом прошлого года на улице Горького кафе «Мята» (работало в формате столовой) закрылось через полгода. Закрылась здесь и столовая «Калачи» (работала в бизнес-центре «Пирамида»).

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