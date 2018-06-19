В памятнике архитектуры на площади Ленина открылась столовая
Столовая «Трапеза» начала работать в понедельник, 18 июня, в подвале здания Облпотребсоюза. Заведение не принадлежит ни одной из ресторанных компаний.
«Трапеза» заняла подвал, где ранее сменились несколько арендаторов — преимущественно магазины одежды и косметики. Зал оклеен светлыми обоями и заставлен диванами, обтянутыми искусственной кожей.
Как пояснила управляющая, проект не имеет отношения к какой-либо сети или компании (в Новосибирске работает одноименный производитель специй). «Всё делаем сами», — заверила представитель заведения.
Столовая открыта индивидуальным предпринимателем Сергеем Немовым. По данным системы «Контур.Фокус», он является соучредителем и руководителем компании ООО «ЛИС», которая тоже работает в ресторанном бизнесе.
Кухня заведения сочетает обычные столовские позиции (солянка, котлеты и т.д.) с блюдами национальных кухонь (лапша по-тайски, паста, свинина по-китайски). Супы здесь стоят от 35 рублей (полпорции), горячее без гарнира — 80–120 рублей.
«Трапеза» — далеко не первое предприятие общепита формата «столовая» в этом районе. В пределах 10-минутной шаговой доступности здесь работает уже шесть заведений: «Вилка-Ложка», «Подсолнухи», бизнес-кафе City и т.д. Из-за высокой конкуренции далеко не всем новым проектам удаётся здесь прижиться. Так, открытое летом прошлого года на улице Горького кафе «Мята» (работало в формате столовой) закрылось через полгода. Закрылась здесь и столовая «Калачи» (работала в бизнес-центре «Пирамида»).
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Стас Соколов
Фото автора