Фото: под Новосибирском зацвели редкие дикие орхидеи

Башмачок вздутый на фоне Башмачка настоящего

В Новосибирской области расцвели редкие растения — орхидеи. Огромные поляны площадью больше 40 гектар расположены в Искитимском районе, недалеко от посёлка Линево. В этих местах растут около 13 видов цветов.







«Я был очень удивлен, потому что такого количества видов на одной площади в Сибири точно больше нет <…>, никаких других подтверждений такого обилия нет и по всей Северной Евразии», — объяснил, насколько редкое это явление, биолог Александр Дубынин.





Поляны с редкими растениями обнаружил здесь пять лет назад учитель биологии из местной школы.







Цветут орхидеи недолго, семь-десять дней, но время цветения зависит от вида цветка. Так, все 13 обнаруженных видов, по оценкам учёного, будут цвести до середины августа.







Башмачок крупноцветковый





Сейчас в пик цветения вошли сразу несколько видов — Башмачок крупноцветковый, Любка двулистная, Башмачок настоящий, Ятрышник шлемоносный и Башмачок вздутый. Последний вид орхидеи необычен тем, что это гибрид, который появился от Башмачка настоящего и крупноцветкового.





Редкий вид Башмачка вздутого





Из тех растений, которые уже зацвели, большинство занесено в Красную книгу как всероссийскую, так и Новосибирской области. Так, Башмачок настоящий внесён не только в Красную книгу России, но и в Красный список международного союза охраны природы.







Редкими цветком считается и вид Ятрышник шлемоносный — он занесён в Красную книгу России.





Ятрышник шлемоносный





Новосибирские учёные и члены открытой лаборатории природоохранной биологии, одним из создателей которой является Александр Дубынин, хотят защитить это место и добиваются присвоения этому месту статуса памятника природы регионального значения.







«Зачем создаётся охраняемая территория? Для того чтобы снизить риски уничтожения этого объекта в первую очередь. Если сделать дорогу или провести какую-то рубку на особо охраняемой территории, это сделать будет невозможно либо очень сложно», — рассказал Александр Дубынин.





В этом году орхидеи зацвели вовремя в отличие от яблони и черёмухи — деревья начали цвести позднее из-за холодной майской погоды.