Фото: под Новосибирском зацвели редкие дикие орхидеи
В Новосибирской области расцвели редкие растения — орхидеи. Огромные поляны площадью больше 40 гектар расположены в Искитимском районе, недалеко от посёлка Линево. В этих местах растут около 13 видов цветов.
«Я был очень удивлен, потому что такого количества видов на одной площади в Сибири точно больше нет <…>, никаких других подтверждений такого обилия нет и по всей Северной Евразии», — объяснил, насколько редкое это явление, биолог Александр Дубынин.
Поляны с редкими растениями обнаружил здесь пять лет назад учитель биологии из местной школы.
Цветут орхидеи недолго, семь-десять дней, но время цветения зависит от вида цветка. Так, все 13 обнаруженных видов, по оценкам учёного, будут цвести до середины августа.
Сейчас в пик цветения вошли сразу несколько видов — Башмачок крупноцветковый, Любка двулистная, Башмачок настоящий, Ятрышник шлемоносный и Башмачок вздутый. Последний вид орхидеи необычен тем, что это гибрид, который появился от Башмачка настоящего и крупноцветкового.
Из тех растений, которые уже зацвели, большинство занесено в Красную книгу как всероссийскую, так и Новосибирской области. Так, Башмачок настоящий внесён не только в Красную книгу России, но и в Красный список международного союза охраны природы.
Редкими цветком считается и вид Ятрышник шлемоносный — он занесён в Красную книгу России.
Новосибирские учёные и члены открытой лаборатории природоохранной биологии, одним из создателей которой является Александр Дубынин, хотят защитить это место и добиваются присвоения этому месту статуса памятника природы регионального значения.
«Зачем создаётся охраняемая территория? Для того чтобы снизить риски уничтожения этого объекта в первую очередь. Если сделать дорогу или провести какую-то рубку на особо охраняемой территории, это сделать будет невозможно либо очень сложно», — рассказал Александр Дубынин.
В этом году орхидеи зацвели вовремя в отличие от яблони и черёмухи — деревья начали цвести позднее из-за холодной майской погоды.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.
Елизавета Милованова
Фото Закира Умарова