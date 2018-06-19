Фото: под Новосибирском зацвели редкие дикие орхидеи

Башмачок вздутый на фоне Башмачка настоящего
Башмачок вздутый на фоне Башмачка настоящего

В Новосибирской области расцвели редкие растения — орхидеи. Огромные поляны площадью больше 40 гектар расположены в Искитимском районе, недалеко от посёлка Линево. В этих местах растут около 13 видов цветов.


«Я был очень удивлен, потому что такого количества видов на одной площади в Сибири точно больше нет <…>, никаких других подтверждений такого обилия нет и по всей Северной Евразии», — объяснил, насколько редкое это явление, биолог Александр Дубынин. 


Поляны с редкими растениями обнаружил здесь пять лет назад учитель биологии из местной школы.


Цветут орхидеи недолго, семь-десять дней, но время цветения зависит от вида цветка. Так, все 13 обнаруженных видов, по оценкам учёного, будут цвести до середины августа.


Башмачок крупноцветковый
Башмачок крупноцветковый


Сейчас в пик цветения вошли сразу несколько видов — Башмачок крупноцветковый, Любка двулистная, Башмачок настоящий, Ятрышник шлемоносный и Башмачок вздутый. Последний вид орхидеи необычен тем, что это гибрид, который появился от Башмачка настоящего и крупноцветкового. 


Редкий вид Башмачка вздутого
Редкий вид Башмачка вздутого


Из тех растений, которые уже зацвели, большинство занесено в Красную книгу как всероссийскую, так и Новосибирской области. Так, Башмачок настоящий внесён не только в Красную книгу России, но и в Красный список международного союза охраны природы.


Редкими цветком считается и вид Ятрышник шлемоносный — он занесён в Красную книгу России.


Ятрышник шлемоносный
Ятрышник шлемоносный


Новосибирские учёные и члены открытой лаборатории природоохранной биологии, одним из создателей которой является Александр Дубынин, хотят защитить это место и добиваются присвоения этому месту статуса памятника природы регионального значения.


«Зачем создаётся охраняемая территория? Для того чтобы снизить риски уничтожения этого объекта в первую очередь. Если сделать дорогу или провести какую-то рубку на особо охраняемой территории, это сделать будет невозможно либо очень сложно», — рассказал Александр Дубынин.


В этом году орхидеи зацвели вовремя в отличие от яблони и черёмухи — деревья начали цвести позднее из-за холодной майской погоды.

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