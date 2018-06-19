Новосибирцев просят не купаться во время грозы: спасатели предупреждают о молниях и сильных волнах

Спасатели предупредили об опасности купания во время грозы

МЧС выпустило предупреждение, в котором попросило новосибирцев не купаться во время гроз в ближайшие дни — в такую погоду высока вероятность удара молнии в человека.







По прогнозу синоптиков, в ночь с 19 на 20 июня по области ожидаются дожди, грозы и усиление ветра до 17–27 м/с.





«Предупреждение выпущено в связи с тем, что сейчас действует экстренное предупреждение и передают на ближайшие сутки ливни и грозы. Помимо молний прогнозируется сильный ветер и может подняться волна — это опасно для судоводителей и пловцов», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





В ведомстве подчеркнули, что вода — хороший электрический проводник. «Вероятность поражения молнией значительно увеличивается, если человек находится вблизи водоёма или непосредственно в воде. Прямое попадание молнии в человека обычно заканчивается смертельным исходом», — говорится в памятке спасателей.





В МЧС отмечают, что во время грозы опасно не только у водоёмов, но и в лесу. «В лесах может наблюдаться падение деревьев. Уже есть люди, которые отправляются на поиски грибов и черемши. Может ударить и молния, желательно воздержаться от прогулок во время грозы», — пояснили в пресс-службе ведомства.





Если вы заметили грозовой фронт, спасатели настоятельно рекомендуют отойти от водоёма. Кроме того, следует спуститься с возвышенности в низину и держаться от металлических предметов на расстоянии 20–30 метров. Также спасатели не советуют звонить по мобильному телефону.





В ГУ МЧС по Новосибирской области не смогли привести статистические данные о травмах, полученных новосибирцами во время грозы.





Сильный ветер, поднявшийся в Новосибирске в ночь на 18 июня, повалил деревья в разных районах города: фотографии упавших деревьев в редакцию НГС прислали читатели.

