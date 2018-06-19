Видео: спасатели вытащили из Оби унесённую течением собаку

Течение унесло собаку в районе набережной
Течение унесло собаку в районе набережной

Новосибирские спасатели вытащили большую собаку, которую унесло течением, когда та зашла в воду на Михайловской набережной, — на берегу её ждала хозяйка. 


Ситуация произошла 18 июня около полудня. «Получив информацию, оперативная группа на катере вышла на Михайловскую набережную. Там был пень или камень — что-то над водой торчало, за что собачка и успела зацепиться, — рассказал НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин. — Собака крупная, а островок маленький, скользкий, собака спрыгнула. Подняли на борт, потом хозяйка её встретила». 


По информации спасателей, собаку отнесло примерно на 50 метров. Животное вытащили сотрудники аварийно-спасательного отряда «Западный» МАСС. 


Спасение собаки 18 июня


В феврале НГС рассказывал о спасении другой собаки — тогда волонтёры спасли пса с куском провода, обмотанным вокруг шеи.

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