Видео: спасатели вытащили из Оби унесённую течением собаку
Новосибирские спасатели вытащили большую собаку, которую унесло течением, когда та зашла в воду на Михайловской набережной, — на берегу её ждала хозяйка.
Ситуация произошла 18 июня около полудня. «Получив информацию, оперативная группа на катере вышла на Михайловскую набережную. Там был пень или камень — что-то над водой торчало, за что собачка и успела зацепиться, — рассказал НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин. — Собака крупная, а островок маленький, скользкий, собака спрыгнула. Подняли на борт, потом хозяйка её встретила».
По информации спасателей, собаку отнесло примерно на 50 метров. Животное вытащили сотрудники аварийно-спасательного отряда «Западный» МАСС.
В феврале НГС рассказывал о спасении другой собаки — тогда волонтёры спасли пса с куском провода, обмотанным вокруг шеи.
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Анна Богданова
Скрин с видео
Видео vk.com/mass54