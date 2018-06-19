Не треснет: у пляжа «Звезда» появился бар с гигантскими чебуреками
Перед шлагбаумом на территории пляжа «Звезда» открылся бар «Балда» с гигантскими чебуреками. Об этом сообщил корреспонденту НГС повар-технолог Денис Иванов (однофамилец известного новосибирского ресторатора. — И.К.), который разрабатывает кухню для нового заведения.
«Здание находится в конце череды строений по адресу Бердский тупик, 9/2, за 100 м до шлагбаума. <…> Внизу [трёхэтажного строения] — бар, на втором этаже — столики. Ещё будет балкон и, возможно, мангал во дворе с шашлыками», — рассказал Денис Иванов и уточнил, что сегодня в «Балде» пройдёт повторное тестирование чебуреков, после чего заведение заработает в полную силу.
По словам Иванова, чебуреки получаются огромными — порядка 30 см и больше. Пока они изготавливаются по классическому рецепту: фарш говядины, свинины с добавлением петрушки. Цена одного чебурека — 80 рублей. Помимо этого, в баре «Балда» есть и другой ассортимент: картофель фри, напитки, мороженое.
В конце мая чебуреки из теста, замешанного на водке, с разной начинкой и йогуртом в качестве соуса начали жарить в коптильне «Цех».
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Илья Калинин
Фото предоставлено Денисом Ивановым