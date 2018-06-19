В метро запустили поезд со снимками Новосибирска с высоты

19 июня в новосибирском метро открылась очередная выставка — в четырёх вагонах поезда-музея на три месяца повесили фотографии известного новосибирского фотографа Славы Степанова.







Фотографии украсили четыре вагона





Бугринский мост





Фотограф Слава Степанов подготовил выставку совместно с сотрудниками Музея Новосибирска при поддержке метрополитена.





Вагон похож на окно, из которого видно ночной город





Выставка посвящёна 125-летию города. В вагонах представлены фотографии города с высоты, сделанные в разное время года и в разное время суток.







Самый узнаваемый вид на Новосибирск





Автор выставки, которая будет работать три месяца, поделил вагоны на две стороны. С одной — дневные фото, с другой — закатные и рассветные. Кроме просмотра фотографий пассажиры метро смогут узнать неизвестные факты о городе.







Выставка открылась в честь 125-летия города





Пассажиры смогут рассматривать фотографии ближайшие три месяца





«Для меня было открытием, что на крыше здания Концертного зала имени Каца написано "Новосибирск", эту надпись можно увидеть даже из космоса», — привела пример директор Музея Новосибирска Елена Щукина.







Новую экспозицию показали 19 июня





Выставки в вагонах новосибирского метро обновляются регулярно. Последнюю посвятили 100-летию пограничной службы.