В метро запустили поезд со снимками Новосибирска с высоты
19 июня в новосибирском метро открылась очередная выставка — в четырёх вагонах поезда-музея на три месяца повесили фотографии известного новосибирского фотографа Славы Степанова.
Фотограф Слава Степанов подготовил выставку совместно с сотрудниками Музея Новосибирска при поддержке метрополитена.
Выставка посвящёна 125-летию города. В вагонах представлены фотографии города с высоты, сделанные в разное время года и в разное время суток.
Автор выставки, которая будет работать три месяца, поделил вагоны на две стороны. С одной — дневные фото, с другой — закатные и рассветные. Кроме просмотра фотографий пассажиры метро смогут узнать неизвестные факты о городе.
«Для меня было открытием, что на крыше здания Концертного зала имени Каца написано "Новосибирск", эту надпись можно увидеть даже из космоса», — привела пример директор Музея Новосибирска Елена Щукина.
Выставки в вагонах новосибирского метро обновляются регулярно. Последнюю посвятили 100-летию пограничной службы.
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Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова