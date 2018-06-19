В метро запустили поезд со снимками Новосибирска с высоты

19 июня в новосибирском метро открылась очередная выставка — в четырёх вагонах поезда-музея на три месяца повесили фотографии известного новосибирского фотографа Славы Степанова. 


Фотографии украсили четыре вагона
Фотографии украсили четыре вагона


Бугринский мост 
Бугринский мост 


Фотограф Слава Степанов подготовил выставку совместно с сотрудниками Музея Новосибирска при поддержке метрополитена. 


Вагон похож на окно, из которого видно ночной город
Вагон похож на окно, из которого видно ночной город


Выставка посвящёна 125-летию города. В вагонах представлены фотографии города с высоты, сделанные в разное время года и в разное время суток. 


Самый узнаваемый вид на Новосибирск
Самый узнаваемый вид на Новосибирск


Автор выставки, которая будет работать три месяца, поделил вагоны на две стороны. С одной — дневные фото, с другой — закатные и рассветные. Кроме просмотра фотографий пассажиры метро смогут узнать неизвестные факты о городе.


Выставка открылась в честь 125-летия города
Выставка открылась в честь 125-летия города


Пассажиры смогут рассматривать фотографии ближайшие три месяца
Пассажиры смогут рассматривать фотографии ближайшие три месяца


«Для меня было открытием, что на крыше здания Концертного зала имени Каца написано "Новосибирск", эту надпись можно увидеть даже из космоса», — привела пример директор Музея Новосибирска Елена Щукина.


Новую экспозицию показали 19 июня
Новую экспозицию показали 19 июня


Выставки в вагонах новосибирского метро обновляются регулярно. Последнюю посвятили 100-летию пограничной службы

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