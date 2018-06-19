Сибирячка разыскивает попугая, которого унесло ветром из форточки

Попугая вынесло в окно около 20:00

Вечером 18 июня в Центральном районе Новосибирска серо-жёлтую кореллу затянуло ветром в открытое окно — хозяйка объявила награду в 5 тысяч тому, кто найдёт птицу.







Попугая Карлушу вынесло в окно из дома на улице Мичурина около 8 часов вечера.



«Окно резко открылось из-за сквозняка, птица сидела неподалёку — её вынесло. Она улетела с криком. Я сразу побежала её ловить, звала по имени, но попугай уже не ориентировался и не понимал, что вокруг происходит. <...> Птица ручная, совершенно спокойно относится к людям, может на руку пойти, на плечо сесть. Думаю, что она где-то в радиусе километра», — рассказала корреспонденту НГС хозяйка попугая Ксения Отнякина.







Оказавшись на улице, попугай полетел в сторону Каменской и приземлился на крышу общежития ФСБ. Хозяйка попугая предполагает, что ночной дождь и вспышки молнии могли спугнуть птицу.







«Ей 18 лет, кореллы живут до 20–25 лет. Мы её купили, когда ей был 1 год, то есть у нас она 17 лет. Попугай Карлуша — девочка, но это выяснилось после того, как она привыкла к кличке. Определить пол попугая непросто, в те годы даже интернет не мог помочь», — объяснила Ксения. За помощь в поисках попугая Ксения объявила вознаграждение 5000 рублей.







Приметы: серо-желтая корелла, красные щечки, желтый хохолок. 18 лет. Одна лапа повреждена





В феврале из первого в Новосибирске пёсокафе пропала собака по кличке «Джесси».