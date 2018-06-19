Сибирячка разыскивает попугая, которого унесло ветром из форточки

Попугая вынесло в окно около 20:00
Попугая вынесло в окно около 20:00

Вечером 18 июня в Центральном районе Новосибирска серо-жёлтую кореллу затянуло ветром в открытое окно — хозяйка объявила награду в 5 тысяч тому, кто найдёт птицу.


Попугая Карлушу вынесло в окно из дома на улице Мичурина около 8 часов вечера.


«Окно резко открылось из-за сквозняка, птица сидела неподалёку — её вынесло. Она улетела с криком. Я сразу побежала её ловить, звала по имени, но попугай уже не ориентировался и не понимал, что вокруг происходит. <...> Птица ручная, совершенно спокойно относится к людям, может на руку пойти, на плечо сесть. Думаю, что она где-то в радиусе километра», — рассказала корреспонденту НГС  хозяйка попугая Ксения Отнякина. 


Оказавшись на улице, попугай полетел в сторону Каменской и приземлился на крышу общежития ФСБ. Хозяйка попугая предполагает, что ночной дождь и вспышки молнии могли спугнуть птицу.


«Ей 18 лет, кореллы живут до 20–25 лет. Мы её купили, когда ей был 1 год, то есть у нас она 17 лет.  Попугай Карлуша — девочка, но это выяснилось после того, как она привыкла к кличке. Определить пол попугая непросто, в те годы даже интернет не мог помочь», — объяснила Ксения. За помощь в поисках попугая Ксения объявила вознаграждение 5000 рублей.  


Приметы: серо-желтая корелла, красные щечки, желтый хохолок. 18 лет. Одна лапа повреждена
Приметы: серо-желтая корелла, красные щечки, желтый хохолок. 18 лет. Одна лапа повреждена


В феврале из первого в Новосибирске пёсокафе пропала собака по кличке «Джесси».

Прочтений: 4180
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (30)30
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено