На Большевистской погасли светофоры: собралась пробка
Днём 19 июня на пересечении улиц Большевистской и Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска отключились светофоры.
Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах около 13:10. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает.
«Светофор не работает. Отключение плановое, продолжаются ремонтные работы на этом участке. К 17:00 работа светофоров будет восстановлена», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, на улице Большевистской образовался затор, скорость движения автомобилей не превышает 7 км/ч.
15 июня на десять часов перестали работать светофоры на этом же перекрёстке: тогда в СМЭУ сообщили, что светофор не работает из-за ремонтных работ.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)