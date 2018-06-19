На Большевистской погасли светофоры: собралась пробка

Светофоры на этом перекрёстке отключают второй раз за несколько дней 
Светофоры на этом перекрёстке отключают второй раз за несколько дней 


Днём 19 июня на пересечении улиц Большевистской и Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска отключились светофоры.


Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах около 13:10. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает.


«Светофор не работает. Отключение плановое, продолжаются ремонтные работы на этом участке. К 17:00 работа светофоров будет восстановлена», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, на улице Большевистской образовался затор, скорость движения автомобилей не превышает 7 км/ч.


Работу светофора планируют восстановить к 17:00
Работу светофора планируют восстановить к 17:00


15 июня на десять часов перестали работать светофоры на этом же перекрёстке: тогда в СМЭУ сообщили, что светофор не работает из-за ремонтных работ. 

Прочтений: 3309
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено