На Большевистской погасли светофоры: собралась пробка

Светофоры на этом перекрёстке отключают второй раз за несколько дней





Днём 19 июня на пересечении улиц Большевистской и Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска отключились светофоры.







Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах около 13:10. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает.





«Светофор не работает. Отключение плановое, продолжаются ремонтные работы на этом участке. К 17:00 работа светофоров будет восстановлена», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, на улице Большевистской образовался затор, скорость движения автомобилей не превышает 7 км/ч.





Работу светофора планируют восстановить к 17:00





15 июня на десять часов перестали работать светофоры на этом же перекрёстке: тогда в СМЭУ сообщили, что светофор не работает из-за ремонтных работ.

