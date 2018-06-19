Велосипедистка попала под машину на пешеходном переходе в Первомайском районе

Водитель LADA остался дожидаться инспекторов ГИБДД 
Водитель LADA остался дожидаться инспекторов ГИБДД 

Утром 19 июня в Первомайском районе Новосибирска водитель автомобиля LADA сбил девушку на велосипеде недалеко от остановки «Приобские электросети». 


ДТП произошло примерно в 8:55 по улице Одоевского, возле дома № 2. Водитель автомобиля рассказал очевидцам, что сбил велосипедистку, когда та пыталась объехать лужу на пешеходном переходе — об этом корреспонденту НГС  рассказала одна из свидетельниц ДТП, которая ехала следом за «Ладой».


«Там действительно есть небольшая лужа. Я видела, как там ехали парень и девушка на велосипеде, а потом увидела, как машина передо мной начала вилять. Водитель, который сбил, сказал потом, что девушка не убедилась в безопасности манёвра, и он её зацепил. Повреждений на машине нет. Видимо, она [велосипедистка] просто упала и ударилась об асфальт головой», — пояснила  свидетельница ДТП. 


Девушка отметила, что велосипедистка разбила голову, её отвёз в больницу другой автомобилист. Водитель LADA остался дожидаться приезда ГИБДД.


На момент публикации группа пропаганды ГИБДД по НСО была недоступна.


На прошлой неделе НГС рассказывал про другую аварию с велосипедом — в Сузуне под машину попала 10-летняя велосипедистка. Тогда очевидцы ДТП подняли иномарку руками, чтобы достать из-под неё сбитую девочку.

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