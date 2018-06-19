Новосибирец отправился автостопом в Малайзию и пропал

В декабре пропавший Александр Марчук автостопом отправился в Малайзию
В декабре пропавший Александр Марчук автостопом отправился в Малайзию

Новосибирские волонтёры и полиция сообщили о розыске 26-летнего Александра Марчука, который уехал в путешествие в Малайзию — мужчина уехал из Новосибирска в декабре 2017 года.


«Сейчас мы не занимаемся поисками в Новосибирске, наш пост в социальных сетях стоит по просьбе полиции. Мы знаем только то, что он ехал за границу Российской Федерации. По крайней мере, если появится возможность взаимодействовать с волонтёрами других стран, то мы обязательно ей воспользуемся. В городе нет смысла заниматься [поисками], так как доподлинно известно, что он находится за границей», — рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.


По информации полиции, новосибирец отправился путешествие автостопом через Казахстан и Китай в Малайзию.


«В декабре прошлого года он взял с собой два паспорта: российский и заграничный и две видеокамеры. Седьмого июня через соцсети он выходил на связь с матерью, звонил ей. С тех пор ничего не слышно. Ехал автостопом», — рассказали корреспонденту НГС в отделе полиции № 10 «Советский».


Всех, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемого, просьба сообщить в отдел полиции № 10 «Советский» по телефонам: отдел розыска — 232-18-69, дежурная часть — 232-19-02.


На днях новосибирские волонтёры сообщили о благополучном завершении поисков 43-летней Ольги Коршуновой, поиски которой начались 9 июня. 

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