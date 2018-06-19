Из любви и палок: в сквере возле оперного театра начали сооружать сердце из веток

Ко Дню города в сквере перед оперным театром появятся 12 арт-объектов из веток

В Новосибирске начался Второй всероссийский фестиваль «Лэнд-Арт Сибири»: больше двух десятков флористов украшают сквер возле оперного театра композициями из веток.







«Горожане могут, конечно же, приходить и наблюдать, как создаются эти композиции. Потихоньку вырисовываются, появляются такие объекты, как киноплёнка, например, такие стилизованные нотки, крылья.





Кроме того, жителей, которые будут выходить из станции метро и заходить в сквер, будет встречать сердце, которое будет символизировать центр города»,





— рассказал корреспонденту НГС организатор мероприятия — директор Школы новой флористики Вадим Казанский.







По его словам, фестиваль проводится при поддержке мэрии Новосибирска. В этом году его темой стали культура и искусство.







На фестиваль съехались 24 флориста из разных городов России и зарубежья





«В фестивале принимают участие 12 команд по два человека. Они приехали из разных городов нашей страны, поскольку фестиваль всероссийский. Есть люди из Новокузнецка, Томска, Москвы, Владимира, также из Барнаула, Читы, [Чебоксар]. Кроме российских представителей есть люди из Казахстана и из Литвы», — сообщил Вадим Казанский.







Для создания арт-объектов флористы используют природные материалы. «Это ветки, которые были спилены не специально для этого фестиваля. Мы их собираем по городу в тех местах, где идёт санитарная рубка старых, ветхих деревьев, поэтому ничего это не сжигается, а идёт как раз на такой вот эко-дизайн», — пояснил организатор фестиваля.







В этом году участники фестиваля создают композиции на тему культуры и искусства





Как уточнил Вадим Казанский, фестиваль начался 18 июня. В течение этой недели команды соорудят в сквере у оперного театра 12 арт-объектов из веток, проведут онлайн-голосование и выберут победителей. Имена победителей станут известны к концу недели — их объявят 24 июня во время празднования Дня города на площади Ленина.







Для создания композиций флористы используют ветки, собранные после санитарной вырубки





Имена победителей фестиваля станут известны в День города





Фестиваль «Лэнд-арт Сибири» проходит в Новосибирске во второй раз. В прошлом году команды из разных городов страны создали в сквере у оперного театра 10 интересных композиций из веток, с которыми теперь не упускали возможности сфотографироваться прогуливающиеся горожане.

