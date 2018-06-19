Яма — это естественно: мэрия объяснила причину провала асфальта на Гоголя

Из-за ремонта на Гоголя 17 июня переместили в сторону контактную сеть троллейбусов
Из-за ремонта на Гоголя 17 июня переместили в сторону контактную сеть троллейбусов

В мэрии Новосибирска объяснили причину просадки асфальта на улице Гоголя, из-за которой на прошлой неделе сузили движение в сторону Красного проспекта. 


«Просадка дорожного покрытия на участке улицы Гоголя произошла вследствие естественного уплотнения грунта и была устранена городскими службами к 19:00 17 июня», — рассказали в пресс-центре мэрии. 


В воскресенье, 17 июня, из-за образовавшейся ямы дорожники вскрыли асфальт рядом с магазином «Синтетика».

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