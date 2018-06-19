Четверо новосибирцев оказались в реанимации из-за укусов клещей

Клещевой сезон начался в апреле
Клещевой сезон начался в апреле

С начала сезона у 19 жителей Новосибирской области подтвердили клещевой энцефалит.


На начало этой недели врачи зарегистрировали 8 тысяч укусов клещей — это почти вдвое меньше, чем было в середине июня прошлого года, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Клещевой сезон в этом году начался в апреле.


Как уточнила корреспонденту НГС главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова, 


сейчас клещевой энцефалит подтверждён у 19 человек, четверо пациентов оказались в реанимации — они в стабильном состоянии. 


Врач отметила, что заболеваемость, вероятнее всего, меньше из-за дождей в этом месяце. В мае погода была холодной — и клещи долго не проявляли активность.


По информации Роспотребнадзора, в этом сезоне клещи больше всего кусали новосибирцев в районах области: Искитимском (540 случаев), Тогучинском (399 случаев), Ордынском (299 случаев), а также в Бердске (599 случаев).


«Напоминаем, что для предотвращения укусов клещей и заболевания клещевым энцефалитом необходимо уделять особое внимание мерам профилактики <…> Важно знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой. Здесь их во много раз больше, чем в окружающем лесу», — добавили в Роспотребнадзоре.


Накануне сезона МЧС выпустило памятку об опасности клещей. Спасатели напомнили, что нужно избегать засушливых участков леса и сухостоя, не гулять в густой траве и не садиться в неё. Также МЧС посоветовало у водоёмов располагаться на песке, который смертелен для клещей.

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