В лобовое стекло попала птица: стала известна причина ночной посадки «Боинга» в Толмачёво

Из-за ночного инцидента с птицей пассажиров пересадили на резервный борт
Из-за ночного инцидента с птицей пассажиров пересадили на резервный борт

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, почему ночной авиарейс Новосибирск — Петропавловск-Камчатский после взлёта около трёх часов кружил над аэропортом Толмачёво.


По данным прокуратуры, Boeing 737 авиакомпании «Глобус» со 147 пассажирами на борту вылетел из Новосибирска 18 июня в 23:20. На онлайн-табло аэропорта Толмачёво обозначено другое время вылета – 00:04.


«Через какое-то время после взлёта произошло попадание птицы в левое лобовое стекло, в связи с чем экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета», — сообщили корреспонденту НГС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, уточнив, что информация пока предварительная.


В ведомстве пояснили, что стекло «особых разрушений не получило». «Герметичность не нарушилась, просто по требованиям безопасности при возникновении подобной ситуации экипаж обязан был вернуться в аэропорт вылета для того, чтобы авиатехники осмотрели самолёт и дали своё заключение о возможности его дальнейшего использования», — прокомментировали в транспортной прокуратуре.


Некоторое время Boeing кружил над ночным городом, чтобы выработать топливо.


В 2:53, по данным прокуратуры, самолёт благополучно сел в аэропорту Толмачёво.


«В 4:57 по местному времени [пассажиры] были отправлены резервным бортом авиакомпании к месту назначения. Уже прибыли, всё в порядке», — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, добавив, что проводят проверку этого инцидента.

Прочтений: 13696
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (35)35
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено