В лобовое стекло попала птица: стала известна причина ночной посадки «Боинга» в Толмачёво

Из-за ночного инцидента с птицей пассажиров пересадили на резервный борт

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, почему ночной авиарейс Новосибирск — Петропавловск-Камчатский после взлёта около трёх часов кружил над аэропортом Толмачёво.







По данным прокуратуры, Boeing 737 авиакомпании «Глобус» со 147 пассажирами на борту вылетел из Новосибирска 18 июня в 23:20. На онлайн-табло аэропорта Толмачёво обозначено другое время вылета – 00:04.







«Через какое-то время после взлёта произошло попадание птицы в левое лобовое стекло, в связи с чем экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета», — сообщили корреспонденту НГС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, уточнив, что информация пока предварительная.







В ведомстве пояснили, что стекло «особых разрушений не получило». «Герметичность не нарушилась, просто по требованиям безопасности при возникновении подобной ситуации экипаж обязан был вернуться в аэропорт вылета для того, чтобы авиатехники осмотрели самолёт и дали своё заключение о возможности его дальнейшего использования», — прокомментировали в транспортной прокуратуре.







Некоторое время Boeing кружил над ночным городом, чтобы выработать топливо.





В 2:53, по данным прокуратуры, самолёт благополучно сел в аэропорту Толмачёво.







«В 4:57 по местному времени [пассажиры] были отправлены резервным бортом авиакомпании к месту назначения. Уже прибыли, всё в порядке», — рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, добавив, что проводят проверку этого инцидента.

