У «Золотой Нивы» столкнулись две иномарки: на месте аварии работает скорая

На месте аварии работают врачи скорой помощи и ГИБДД

Утром 19 июня у станции метро «Золотая Нива» в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Ipsum и Opel — на месте работают врачи скорой помощи.







Авария случилась около 6:20 на перекрёстке улиц Кошурникова и Бориса Богаткова.





«Toyota Ipsum двигался по Бориса Богаткова по главной дороге со стороны автопарка в сторону Гаранина. Opel выезжал со второстепенной, со стороны Никитина, пересекал в прямом направлении в сторону Лежена. "Опель" не пропустил "Тойоту", и произошло столкновение», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».





По информации аваркомов, сейчас на месте аварии работают врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД. По их информации, в столкновении пострадала девушка.





Оба автомобиля серьёзно повреждены





Утром 18 июня при движении в сторону ТЭЦ-5 водителя автомобиля «Тойоты Витц» ослепило солнце, и он столкнулся с автомобилем «Тойота Креста».