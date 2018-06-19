У «Золотой Нивы» столкнулись две иномарки: на месте аварии работает скорая

На месте аварии работают врачи скорой помощи и ГИБДД
На месте аварии работают врачи скорой помощи и ГИБДД

Утром 19 июня у станции метро «Золотая Нива» в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Ipsum и Opel — на месте работают врачи скорой помощи.


Авария случилась около 6:20 на перекрёстке улиц Кошурникова и Бориса Богаткова.


«Toyota Ipsum двигался по Бориса Богаткова по главной дороге со стороны автопарка в сторону Гаранина. Opel выезжал со второстепенной, со стороны Никитина, пересекал в прямом направлении в сторону Лежена. "Опель" не пропустил "Тойоту", и произошло столкновение», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».


По информации аваркомов, сейчас на месте аварии работают врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД. По их информации, в столкновении пострадала девушка. 


Оба автомобиля серьёзно повреждены
Оба автомобиля серьёзно повреждены


Утром 18 июня при движении в сторону ТЭЦ-5 водителя автомобиля «Тойоты Витц» ослепило солнце, и он столкнулся с автомобилем «Тойота Креста».

Прочтений: 7823
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено