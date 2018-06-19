У «Золотой Нивы» столкнулись две иномарки: на месте аварии работает скорая
Утром 19 июня у станции метро «Золотая Нива» в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Ipsum и Opel — на месте работают врачи скорой помощи.
Авария случилась около 6:20 на перекрёстке улиц Кошурникова и Бориса Богаткова.
«Toyota Ipsum двигался по Бориса Богаткова по главной дороге со стороны автопарка в сторону Гаранина. Opel выезжал со второстепенной, со стороны Никитина, пересекал в прямом направлении в сторону Лежена. "Опель" не пропустил "Тойоту", и произошло столкновение», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, сейчас на месте аварии работают врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД. По их информации, в столкновении пострадала девушка.
Утром 18 июня при движении в сторону ТЭЦ-5 водителя автомобиля «Тойоты Витц» ослепило солнце, и он столкнулся с автомобилем «Тойота Креста».
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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus