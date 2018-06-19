Новосибирские разведчики отправились на массовые сборы со стрельбой и беспилотниками

Военным предстоит освоить новые виды вооружения
Военным предстоит освоить новые виды вооружения

У новосибирских разведчиков начались масштабные лагерные сборы на Юргинском полигоне в Кемеровской области.


На полигон отправилось более 1000 военнослужащих 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (армия дислоцируется в разных частях Сибири, в том числе в НСО). Количество новосибирцев на сборах в ЦВО не уточняют.


«Военнослужащим предстоит освоить навыки маскировки при выполнении учебно-боевых задач, владения и применения вооружения и военной техники, поступившей в подразделения в 2018 году, — средствами разведывательной связи "Стрелец", радиолокационными станциями "Фара" и новейшими комплексами ПСНР-8. Разведчики также выполнят нормативы по стрельбе из стрелкового оружия», — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.


В пресс-службе ЦВО отмечают, что во время сборов особое внимание будет уделяться применению боевого опыта, полученного во время боевых действий в Сирии. Кроме того, будет отрабатываться взаимодействие разведчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов.


На заключительном этапе лагерных сборов пройдут учения и конкурсы на звание лучшего разведчика, механика-водителя и стрелка.


Справка: 41-я общевойсковая Краснознамённая армия является наследницей 41-й армии ВС СССР. В нынешнем виде существует с 27 июля 1998 года. В 1998–2010 годах армия входила в состав Краснознамённого Сибирского военного округа. С 2010 года — в составе Центрального военного округа ВС России. В 2011 году армия участвовала в учениях «Центр-2011». Штаб 41-й армии находится в Новосибирске.


В конце мая военные впервые отработали на территории Сибири метод «сирийский вал», который используется в борьбе с джихад-мобилями — пикапами, оснащёнными пулемётами и миномётами.

Прочтений: 2678
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено