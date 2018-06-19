Новосибирские разведчики отправились на массовые сборы со стрельбой и беспилотниками

Военным предстоит освоить новые виды вооружения

У новосибирских разведчиков начались масштабные лагерные сборы на Юргинском полигоне в Кемеровской области.







На полигон отправилось более 1000 военнослужащих 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (армия дислоцируется в разных частях Сибири, в том числе в НСО). Количество новосибирцев на сборах в ЦВО не уточняют.





«Военнослужащим предстоит освоить навыки маскировки при выполнении учебно-боевых задач, владения и применения вооружения и военной техники, поступившей в подразделения в 2018 году, — средствами разведывательной связи "Стрелец", радиолокационными станциями "Фара" и новейшими комплексами ПСНР-8. Разведчики также выполнят нормативы по стрельбе из стрелкового оружия», — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.





В пресс-службе ЦВО отмечают, что во время сборов особое внимание будет уделяться применению боевого опыта, полученного во время боевых действий в Сирии. Кроме того, будет отрабатываться взаимодействие разведчиков и операторов беспилотных летательных аппаратов.





На заключительном этапе лагерных сборов пройдут учения и конкурсы на звание лучшего разведчика, механика-водителя и стрелка.





Справка: 41-я общевойсковая Краснознамённая армия является наследницей 41-й армии ВС СССР. В нынешнем виде существует с 27 июля 1998 года. В 1998–2010 годах армия входила в состав Краснознамённого Сибирского военного округа. С 2010 года — в составе Центрального военного округа ВС России. В 2011 году армия участвовала в учениях «Центр-2011». Штаб 41-й армии находится в Новосибирске.







В конце мая военные впервые отработали на территории Сибири метод «сирийский вал», который используется в борьбе с джихад-мобилями — пикапами, оснащёнными пулемётами и миномётами.