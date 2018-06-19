В НГУ начнут готовить магистров по добыче нефти

Магистерская программа будет длиться два года
Магистерская программа будет длиться два года

В Новосибирском государственном университете объявили о старте новой магистерской программы «Нефтяной инжиниринг и математическое моделирование» — студентов будут учить осваивать трудноизвлекаемые запасы нефти, расположенные на глубине нескольких километров.


По информации пресс-службы университета, студентам предстоит не только разрабатывать и применять новые технологии, но и изучать математическое моделирование процессов, которые происходят при добыче нефти на большой глубине.


Основной частью обучения станет изучение математического моделирования и физических процессов, протекающих во время добычи нефти.


«Прежде всего, мы рассчитываем, что выпускники магистерской программы пополнят научные коллективы институтов, вузов и инновационных компаний Новосибирска, России и мира. <…> Помимо этого, надеюсь, что в рамках выполнения проектов будут рождаться новые технологии, которые будут реализованы при помощи Академпарка через создание инновационных предприятий», — цитирует пресс-служба НГУ руководителя магистерской программы профессора Механико-математического факультета Сергея Головина.


Набор на новую магистерскую программу в 2018 году рассчитан на 13 человек, в том числе предусмотрено 8 бюджетных мест. Желающим обучаться необходимо будет пройти вступительные испытания. Срок обучения составит два года.


В апреле в В НГУ объявили о старте новой магистерской программы Game Development («Разработка и дизайн видеоигр») — студентов будут учить создавать видеоигры.

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