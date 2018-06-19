Самолёт Новосибирск — Петропавловск-Камчатский начал нарезать круги в небе
Больше двух часов кружит в небе самолёт авиакомпании S7, который должен был лететь из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский.
«Обратил внимание, что рейс S7 3515 Новосибирск — Петропавловск-Камчатский вылетел с задержкой в 40 минут и кружит недалеко от Новосибирска, видимо, вырабатывая топливо», — сообщил читатель НГС в переписке в WhatsApp.
На сайте flightradar24 видно, что самолёт летает над Новосибирской и Томской областью.
Корреспондент НГС отправил запросы в пресс-службы авиакомпании S7 и новосибирского аэропорта Толмачёво, чтобы выяснить причину необычного поведения воздушного судна.
Обновление: около 3:00 самолёт исчез с радаров в районе аэропорта Толмачёво, что может свидетельствовать о посадке.
Ранее самолёт, следовавший рейсом 5495 Новосибирск — Анталья авиакомпании AZUR air, несмотря на сложные погодные условия, пытался совершить посадку в Анталье и только чудом избежал катастрофы. Авиакомпания объяснила причины произошедшего.
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Алёна Мартынова
Скриншоты flightradar24.com, фото читателя НГС