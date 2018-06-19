Всегда носит тёмные очки: в Новосибирске исчез таксист с татуировками

В последний раз таксиста видели на СТО

Волонтёры поискового отряда «Маяк» начали поиски 36-летнего Евгения Вьюна, работающего водителем такси.







16 июня около 21:00 мужчина выехал с СТО на улице Театральной в Дзержинском районе Новосибирска на своём автомобиле ЗАЗ Chance золотистого цвета с госномером С 281 ВО 154. Больше о его местонахождении ничего неизвестно.







«Куда после СТО должен был направляться, неизвестно. Есть жена и дети. Ссор не было», — рассказала корреспонденту НГС инфорг поискового отряда «Маяк» Юлия Никандрова.







Мог ли он после СТО подобрать пассажира, волонтёрам неизвестно.





Евгений Вьюн ростом 173 см, среднего телосложения, побрит налысо, глаза карие. Был одет в голубую футболку, светло-голубые шорты, на ногах — коричневые сланцы из кожзама, на голове — чёрная бейсболка с белой надписью. Среди особых примет — татуировки на ноге, руке и плече.







«Ещё можно добавить, что он почти всегда носит солнцезащитные очки. А на машине есть повреждения — вмятины и царапины на задней двери и на переднем крыле. Над номером машины установлена неоновая подсветка синего цвета», — добавила Юлия Никандрова.





Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, волонтёры просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Маяк» 8-951-393-0911.







Напомним, ранее в Новосибирске велись поиски молодого таксиста, который пропал после того, как взял очередной заказ. В итоге мужчину нашли живым в Уфе, а его автомобиль — в Омске.