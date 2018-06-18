«Горы добра»: ультрамарафонец пробежит почти 900 километров по Алтаю ради новосибирских детей с ДЦП

Иван Давыдов — опытный ультрамарафонец, пробежавший не одну сотню километров по горам

18 июня омский ультрамарафонец и путешественник Иван Давыдов стартовал в одиночном многодневном забеге по горам Алтая в поддержку проекта «Горы добра» новосибирского благотворительного фонда «Спорту место».







Спортсмен планирует за 17 дней пробежать 878 километров. Маршрут будет пролегать по Алтайскому краю и Республике Алтай через населённые пункты Чарышское, Солонешное, Куяган, Черга, Щебалино, Куюс, Купчегень, Иня, Тюнгур, Усть-Кан, Сентелек. Старт и финиш — в селе Чарышское.







«При составлении маршрута я пытался минимизировать участки, где машины едут, чтобы было больше трейловых, малолюдных участков. Тропы везде есть», — рассказал корреспонденту НГС Иван Давыдов.







Иван Давыдов (второй слева) и волонтёры «Спорту место» перед стартом





Как пояснил НГС директор фонда «Спорту место» Владислав Иванов, этот забег нацелен на привлечение внимания к проекту «Горы добра», в рамках которого на протяжении трёх лет тренеры вывозят детей с синдромом ДЦП на горнолыжные курорты Сибири для тренировок по катанию на горных лыжах и занятий адаптивной физической культурой.





Когда Иван был уже в пути, волонтёры нагнали его на машине и напоили водой





«Мы на практике доказали, что эти выезды значительно ускоряют процесс физического развития детей с ДЦП. В горах добиться результатов можно в разы быстрее, чем в городских условиях. Но для новых выездов в будущем сезоне нашему фонду нужна помощь неравнодушных. Как помочь, можно прочитать на нашем официальном сайте», — сказал Иванов.







Ивана Давыдова сопровождать никто не будет, всё необходимое он несёт на себе в рюкзаке, который к моменту старта весил без малого девять килограммов.







Рюкзак бегуна весит девять килограммов





«В рюкзаке беговое снаряжение, спальник, палатка, пуховка, фонарик, аптечка, гигиена, куртки, шапки, перчатки, небольшое питание, шерстяные носки, шаль, горелка с котелком. Решил питание тащить на себе — буду закупаться в магазинах. Когда есть населёнка, вечером купил кашу — сварил на ужин. Питаться буду такой походной пищей: быстрорастворимые кашки, сухофрукты, орехи, мёд, хлебцы, лепёшки, конфетки», — перечислил спортсмен.







Сегодня по плану Иван должен пробежать 48 километров.











Напомним, в апреле волонтёры «Спорту место» тренировали своих ребят с ДЦП на горнолыжном курорте в Шерегеше и добились больших успехов.