«Горы добра»: ультрамарафонец пробежит почти 900 километров по Алтаю ради новосибирских детей с ДЦП
18 июня омский ультрамарафонец и путешественник Иван Давыдов стартовал в одиночном многодневном забеге по горам Алтая в поддержку проекта «Горы добра» новосибирского благотворительного фонда «Спорту место».
Спортсмен планирует за 17 дней пробежать 878 километров. Маршрут будет пролегать по Алтайскому краю и Республике Алтай через населённые пункты Чарышское, Солонешное, Куяган, Черга, Щебалино, Куюс, Купчегень, Иня, Тюнгур, Усть-Кан, Сентелек. Старт и финиш — в селе Чарышское.
«При составлении маршрута я пытался минимизировать участки, где машины едут, чтобы было больше трейловых, малолюдных участков. Тропы везде есть», — рассказал корреспонденту НГС Иван Давыдов.
Как пояснил НГС директор фонда «Спорту место» Владислав Иванов, этот забег нацелен на привлечение внимания к проекту «Горы добра», в рамках которого на протяжении трёх лет тренеры вывозят детей с синдромом ДЦП на горнолыжные курорты Сибири для тренировок по катанию на горных лыжах и занятий адаптивной физической культурой.
«Мы на практике доказали, что эти выезды значительно ускоряют процесс физического развития детей с ДЦП. В горах добиться результатов можно в разы быстрее, чем в городских условиях. Но для новых выездов в будущем сезоне нашему фонду нужна помощь неравнодушных. Как помочь, можно прочитать на нашем официальном сайте», — сказал Иванов.
Ивана Давыдова сопровождать никто не будет, всё необходимое он несёт на себе в рюкзаке, который к моменту старта весил без малого девять килограммов.
«В рюкзаке беговое снаряжение, спальник, палатка, пуховка, фонарик, аптечка, гигиена, куртки, шапки, перчатки, небольшое питание, шерстяные носки, шаль, горелка с котелком. Решил питание тащить на себе — буду закупаться в магазинах. Когда есть населёнка, вечером купил кашу — сварил на ужин. Питаться буду такой походной пищей: быстрорастворимые кашки, сухофрукты, орехи, мёд, хлебцы, лепёшки, конфетки», — перечислил спортсмен.
Сегодня по плану Иван должен пробежать 48 километров.
Напомним, в апреле волонтёры «Спорту место» тренировали своих ребят с ДЦП на горнолыжном курорте в Шерегеше и добились больших успехов.
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Алёна Мартынова
Фото и видео Владислава Иванова (3), vk.com/ivandavydovworldrun (1, 2, 4)