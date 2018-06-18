Джип опрокинулся набок от столкновения на Выборной

Это вторая авария на Выборной за сегодня

В Новосибирске на улице Выборная, возле дома 129/2 произошло ДТП, после которого джип опрокинулся набок. Об этом в редакцию сообщил очевидец Дмитрий Степанович, который услышал звук удара и вышел на балкон.







«Джип лежит на боку, а вторая машина стоит. Видимо, джип ехал со стороны ТЭЦ. Вроде бы все живы: парни подбежали, вытащили всех и обработали машину порошковым огнетушителем. Так что последствий нет. Стекло лобовое разбито. Вторая авария на нашей улице сегодня — видать, жарко, люди перегрелись. Надо, чтобы аккуратнее ездили, конечно. Вот скорая сейчас подъехала», — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Степанович.







Столкновение произошло возле дома по адресу Выборная, 129/2

По его словам, всё произошло примерно в 20:28. Около 20:40 приехали две машины скорой помощи и одна пожарная.







Первая авария за сегодня на улице Выборной произошла утром: при движении в сторону ТЭЦ-5 водителя автомобиля «Тойоты Витц» ослепило солнце, и он столкнулся с автомобилем «Тойота Креста».

