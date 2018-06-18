Авиакомпания AZUR air объяснила причины происшествия с самолётом Новосибирск — Анталья

На фото — самолёт авиакомпании AZUR air в Толмачёво

Самолёт AZUR air, следовавший рейсом 5495 Новосибирск — Анталья 16 июня, по свидетельству очевидца, чудом избежал катастрофы, пытаясь совершить посадку в Анталье, несмотря на сложные погодные условия, — авиакомпания ответила на запрос НГС и объяснила причины произошедшего.







После нескольких попыток приземлиться самолёт посадили на запасной аэродром в Даламан, откуда пассажиров рейса отправили автобусами к месту отдыха







«Вот-вот, думал, разломится корпус и все полетим вниз. Как же в тот момент хотелось ракету, чтобы махом, не мучаясь. И так 1,5 часа мучений. Четыре-пять попыток он делал сесть. Когда сели, вызвали скорую: мне, ещё мужчине и женщине. Она обвешалась крестиками... надеюсь, она не сошла с ума», — рассказывал вчера корреспонденту НГС пассажир рейса 5495 Иван Голушко.







Директор по связям с общественностью авиакомпании AZUR air Анастасия Матюшина сообщила НГС, что посадка воздушного судна во время рейса ZF-5495 Новосибирск — Анталья проходила в условиях ливневых осадков и грозового фронта. В момент подхода к Анталье аэропорт принимал воздушные суда, поводов заранее уходить на запасной аэродром не имелось. Однако за 20 минут до предполагаемой посадки из-за ухудшения погодных условий аэропорт закрылся на незначительное время. Далее на протяжении примерно часа аэропорт периодически открывался и закрывался. Именно во время открытия аэропорта для приёма воздушных судов капитан осуществлял заходы на посадку в Анталью.







Фото посадочного талона рейса 5495





«Заходы на посадку выполнялись в условиях грозовой деятельности и при ливневых осадках, вертикальные восходящие и нисходящие потоки воздуха, безусловно, давали сильную турбулентность. Тем не менее все системы самолёта работали штатно. В связи с ухудшающимися погодными условиями в целях обеспечения безопасности полётов, после третьего захода на посадку, командир воздушного судна принял абсолютно грамотное решение о посадке на запасной аэродром в Даламан. Следует отметить, что рейс ZF-5495 не единственный, ушедший на запасной аэродром. Рейсы других авиакомпаний также приняли аэропорты Даламана и Измира. Именно с тем, что сразу несколько авиакомпаний пришли в аэропорт Даламана на запасной, связано некоторое время ожидания в аэропорту, описанное пассажирами», — ответила Анастасия Матюшина.





По словам Матюшиной, представитель авиакомпании обеспечивал приезд врачей к пассажирам, обратившимся за медицинской помощью, снятием этих пассажиров и их багажа с рейса, а далее обеспечением трансфера для пассажиров из Даламана к местам отдыха.







«Авиакомпания предложила пассажирам воспользоваться трансфером, чтобы минимизировать время пребывания в пути и скорее оказаться в отелях и не ждать, пока откроется аэропорт Антальи для приёма воздушных судов. Безусловно, авиакомпания приносит пассажирам рейса ZF-5495 Новосибирск — Анталья извинения за доставленные неудобства. Грамотные действия экипажа позволили в сложнейших погодных условиях безопасно доставить пассажиров в Турцию», — заключила представитель авиакомпании.







Вчера пассажиры рейса рассказали, что они пережили, думая, что самолёт разобьётся.

