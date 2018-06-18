Авиакомпания AZUR air объяснила причины происшествия с самолётом Новосибирск — Анталья

На фото — самолёт авиакомпании AZUR air в Толмачёво
На фото — самолёт авиакомпании AZUR air в Толмачёво

Самолёт AZUR air, следовавший рейсом 5495 Новосибирск — Анталья 16 июня, по свидетельству очевидца, чудом избежал катастрофы, пытаясь совершить посадку в Анталье, несмотря на сложные погодные условия, — авиакомпания ответила на запрос НГС и объяснила причины произошедшего.


После нескольких попыток приземлиться самолёт посадили на запасной аэродром в Даламан, откуда пассажиров рейса отправили автобусами к месту отдыха


«Вот-вот, думал, разломится корпус и все полетим вниз. Как же в тот момент хотелось ракету, чтобы махом, не мучаясь. И так 1,5 часа мучений. Четыре-пять попыток он делал сесть. Когда сели, вызвали скорую: мне, ещё мужчине и женщине. Она обвешалась крестиками... надеюсь, она не сошла с ума», — рассказывал вчера корреспонденту НГС пассажир рейса 5495 Иван Голушко.


Директор по связям с общественностью авиакомпании AZUR air Анастасия Матюшина сообщила НГС, что посадка воздушного судна во время рейса ZF-5495 Новосибирск — Анталья проходила в условиях ливневых осадков и грозового фронта. В момент подхода к Анталье аэропорт принимал воздушные суда, поводов заранее уходить на запасной аэродром не имелось. Однако за 20 минут до предполагаемой посадки из-за ухудшения погодных условий аэропорт закрылся на незначительное время. Далее на протяжении примерно часа аэропорт периодически открывался и закрывался. Именно во время открытия аэропорта для приёма воздушных судов капитан осуществлял заходы на посадку в Анталью.


Фото посадочного талона рейса 5495
Фото посадочного талона рейса 5495


«Заходы на посадку выполнялись в условиях грозовой деятельности и при ливневых осадках, вертикальные восходящие и нисходящие потоки воздуха, безусловно, давали сильную турбулентность. Тем не менее все системы самолёта работали штатно. В связи с ухудшающимися погодными условиями в целях обеспечения безопасности полётов, после третьего захода на посадку, командир воздушного судна принял абсолютно грамотное решение о посадке на запасной аэродром в Даламан. Следует отметить, что рейс ZF-5495 не единственный, ушедший на запасной аэродром. Рейсы других авиакомпаний также приняли аэропорты Даламана и Измира. Именно с тем, что сразу несколько авиакомпаний пришли в аэропорт Даламана на запасной, связано некоторое время ожидания в аэропорту, описанное пассажирами», — ответила Анастасия Матюшина.


По словам Матюшиной, представитель авиакомпании обеспечивал приезд врачей к пассажирам, обратившимся за медицинской помощью, снятием этих пассажиров и их багажа с рейса, а далее обеспечением трансфера для пассажиров из Даламана к местам отдыха.


«Авиакомпания предложила пассажирам воспользоваться трансфером, чтобы минимизировать время пребывания в пути и скорее оказаться в отелях и не ждать, пока откроется аэропорт Антальи для приёма воздушных судов. Безусловно, авиакомпания приносит пассажирам рейса ZF-5495 Новосибирск — Анталья извинения за доставленные неудобства. Грамотные действия экипажа позволили в сложнейших погодных условиях безопасно доставить пассажиров в Турцию», — заключила представитель авиакомпании.


Вчера пассажиры рейса рассказали, что они пережили, думая, что самолёт разобьётся.

Прочтений: 3535
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено