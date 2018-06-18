Суд решил закрыть кинотеатр «Рассвет» и бар «Республика» на Затулинке

Прокуратура посчитала кинотеатр «Рассвет» потенциально опасным для посетителей
Прокуратура посчитала кинотеатр «Рассвет» потенциально опасным для посетителей

Кировский районный суд Новосибирска запретил кинотеатру «Рассвет» и бару «Республика» работать в здании на улице Зорге из-за нарушений требований пожарной безопасности.


Суд удовлетворил иск прокуратуры в пятницу, 15 июня. Решение ещё не вступило в законную силу — сейчас «Рассвет» и «Республика» работают.


Если же решение вступит в силу, то компания «Актив», которой принадлежат и кинотеатр, и бар, должна перестать пользоваться арендованным зданием до тех пор, пока не справится с нарушениями. «Нарушений было довольно много», — рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района Новосибирска, которая и подавала иск в суд.


В прокуратуре уточнили, что за последнее время дважды проверяли то, как ООО «Актив» соблюдает требования пожарной безопасности: сначала компанию проверяли в апреле, потом — в июне. 


В первом случае прокуратура нашла 30 нарушений, ко второму разу их осталось почти вполовину меньше — 17. Например, у компании не оказалось проектной документации на размещение бара «Республика» на 1-м этаже и детской комнаты в фойе 2-го этажа. В обеденном зале бара «Республика», который рассчитан более чем на 50 гостей, оказался только один эвакуационный выход шириной меньше 1,2 метра. Некоторые конструкции в зрительных залах давно не обрабатывали огнезащитными средствами, а пол на путях эвакуации оказался устелен ковровым покрытием с повышенной пожарной опасностью.


Ответчик планирует оспорить решение суда, а параллельно продолжит устранять нарушения, с которыми ещё не справился, сообщили корреспонденту НГС в ООО «Актив».


«Здание старое. <...> Вся сложность именно в том, что там не то что непригодные – просто по новому законодательству старые системы пожаротушения», — пояснила представитель ответчика.


По её словам, до проведения прокурорской проверки компания просто не успела доделать в арендованном здании всё то, что было необходимо. 


«Естественно, мы всё доделаем, подадим апелляцию и будем дальше работать в штатном режиме — всё будет в порядке, — добавили в ООО «Актив».


Массовые проверки торговых центров, кинотеатров и других общественных зданий прошли по всей России после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Сотрудники прокуратур проверили 161 объект с массовым пребыванием людей на территории Новосибирской области и только в четырёх из них не нашли нарушений.

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