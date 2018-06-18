На Красном проспекте снова пошли легендарные часы

18 июня на фасаде дома на Красном проспекте, 11 снова запустили часы — они стояли несколько лет.







Часы «Дома с часами» не шли несколько лет и были восстановлены ко Дню города





Работа заняла два месяца, мастеров, которые восстанавливали механизм часов, нашли в Новосибирске — это часовщики Сергей и Евгений Конотопцевы. Как рассказал корреспонденту НГС президент Фонда по сохранению памятника архитектуры «Дом с часами» Олег Викторович, им удалось полностью сохранить оригинальный механизм, заменив лишь «два болта».







Мастерам удалось восстановить оригинальный механизм, практически не заменяя деталей





«Очень кропотливо и старательно они (Конотопцевы. — Л.П.) восстановили старые детали, привели их в порядок, — рассказал Викторович. — Механические повреждения были незначительные, даже "кулачки" остались родные, их просто перевернули на другую сторону».







Настройка и регулировка механизма шла около 3 недель, в это время на часах специально не выставляли точное время, чтобы не привлекать к ним внимание. Ещё какое-то время часы будут находиться на гарантии, и, по словам Викторовича, рассматривается возможность передать их на обслуживание восстановившим мастерам.







Экскурсии к часам пока проводить не будут — для этого нужно отреставрировать башню, в которой установлен механизм





Помимо механизма, привели в порядок и помещение башни, в котором он установлен, закрепили его платформу и установили ограждение. От идеи закрыть его стеклянным куполом в итоге решено было отказаться, добавил Олег Викторович: по его словам, механизм «настолько просто и мудро устроен», что ни дождь, ни ветер при должном контроле испортить его не должны.







Как ранее сообщал НГС, смета восстановления легендарных часов составила порядка 2 миллионов рублей, которые были выделены из трёх депутатских фондов. Само же восстановление провели в рамках инициативы «125 идей для Новосибирска».







Тиканье в башне дома на Красном проспекте, 11 раздалось впервые за несколько лет





Экскурсии в башню с механизмом пока проводиться не будут: для начала и саму башню, и кровлю, на которой сейчас рассматривается создание смотровой площадки, нужно отреставрировать и сделать безопасными, подчеркнул Олег Викторович. Он заметил, что это станет пилотным проектом по реставрации объекта конструктивизма, который является культурным наследием.

