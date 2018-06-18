На Красном проспекте снова пошли легендарные часы
18 июня на фасаде дома на Красном проспекте, 11 снова запустили часы — они стояли несколько лет.
Работа заняла два месяца, мастеров, которые восстанавливали механизм часов, нашли в Новосибирске — это часовщики Сергей и Евгений Конотопцевы. Как рассказал корреспонденту НГС президент Фонда по сохранению памятника архитектуры «Дом с часами» Олег Викторович, им удалось полностью сохранить оригинальный механизм, заменив лишь «два болта».
«Очень кропотливо и старательно они (Конотопцевы. — Л.П.) восстановили старые детали, привели их в порядок, — рассказал Викторович. — Механические повреждения были незначительные, даже "кулачки" остались родные, их просто перевернули на другую сторону».
Настройка и регулировка механизма шла около 3 недель, в это время на часах специально не выставляли точное время, чтобы не привлекать к ним внимание. Ещё какое-то время часы будут находиться на гарантии, и, по словам Викторовича, рассматривается возможность передать их на обслуживание восстановившим мастерам.
Помимо механизма, привели в порядок и помещение башни, в котором он установлен, закрепили его платформу и установили ограждение. От идеи закрыть его стеклянным куполом в итоге решено было отказаться, добавил Олег Викторович: по его словам, механизм «настолько просто и мудро устроен», что ни дождь, ни ветер при должном контроле испортить его не должны.
Как ранее сообщал НГС, смета восстановления легендарных часов составила порядка 2 миллионов рублей, которые были выделены из трёх депутатских фондов. Само же восстановление провели в рамках инициативы «125 идей для Новосибирска».
Экскурсии в башню с механизмом пока проводиться не будут: для начала и саму башню, и кровлю, на которой сейчас рассматривается создание смотровой площадки, нужно отреставрировать и сделать безопасными, подчеркнул Олег Викторович. Он заметил, что это станет пилотным проектом по реставрации объекта конструктивизма, который является культурным наследием.
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Лиза Пичугина
Фото и видео Александра Ощепкова