На Красном проспекте снова пошли легендарные часы

18 июня на фасаде дома на Красном проспекте, 11 снова запустили часы — они стояли несколько лет.


Часы «Дома с часами» не шли несколько лет и были восстановлены ко Дню города
Часы «Дома с часами» не шли несколько лет и были восстановлены ко Дню города


Работа заняла два месяца, мастеров, которые восстанавливали механизм часов, нашли в Новосибирске — это часовщики Сергей и Евгений Конотопцевы. Как рассказал корреспонденту НГС президент Фонда по сохранению памятника архитектуры «Дом с часами» Олег Викторович, им удалось полностью сохранить оригинальный механизм, заменив лишь «два болта».


Мастерам удалось восстановить оригинальный механизм, практически не заменяя деталей
Мастерам удалось восстановить оригинальный механизм, практически не заменяя деталей


«Очень кропотливо и старательно они (Конотопцевы. — Л.П.) восстановили старые детали, привели их в порядок, — рассказал Викторович. — Механические повреждения были незначительные, даже "кулачки" остались родные, их просто перевернули на другую сторону».


Настройка и регулировка механизма шла около 3 недель, в это время на часах специально не выставляли точное время, чтобы не привлекать к ним внимание. Ещё какое-то время часы будут находиться на гарантии, и, по словам Викторовича, рассматривается возможность передать их на обслуживание восстановившим мастерам.


Экскурсии к часам пока проводить не будут — для этого нужно отреставрировать башню, в которой установлен механизм
Экскурсии к часам пока проводить не будут — для этого нужно отреставрировать башню, в которой установлен механизм


Помимо механизма, привели в порядок и помещение башни, в котором он установлен, закрепили его платформу и установили ограждение. От идеи закрыть его стеклянным куполом в итоге решено было отказаться, добавил Олег Викторович: по его словам, механизм «настолько просто и мудро устроен», что ни дождь, ни ветер при должном контроле испортить его не должны.


Как ранее сообщал НГС, смета восстановления легендарных часов составила порядка 2 миллионов рублей, которые были выделены из трёх депутатских фондов. Само же восстановление провели в рамках инициативы «125 идей для Новосибирска».


Тиканье в башне дома на Красном проспекте, 11 раздалось впервые за несколько лет


Экскурсии в башню с механизмом пока проводиться не будут: для начала и саму башню, и кровлю, на которой сейчас рассматривается создание смотровой площадки, нужно отреставрировать и сделать безопасными, подчеркнул Олег Викторович. Он заметил, что это станет пилотным проектом по реставрации объекта конструктивизма, который является культурным наследием.

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