На трассе в Новосибирской области перевернулась фура с пивом
В Новосибирской области, под Барабинском, на федеральной трассе «Иртыш» перевернулся грузовик с пивом.
По словам очевидцев, водитель выжил, сообщает НГС.ОМСК. Машина была с омскими номерами и ехала в сторону Омска.
«Скорее всего, это произошло ночью с 17 на 18 июня. Я вечером 17 июня ехал в сторону Новосибирска, и ничего не было, а сегодня возвращался около 11 утра и увидел это событие. Видимо, водитель уснул или уходил от столкновения, так как видно, что выехал на встречку, снёс оградительные столбы и ушёл с дороги», — рассказал корреспонденту НГС.ОМСК очевидец.
В начале июня четыре машины попали в аварию на трассе под Новосибирском.
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Мария Тищенко
Фото предоставлены читателем НГС.ОМСК