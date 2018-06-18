На трассе в Новосибирской области перевернулась фура с пивом

По словам очевидца, груз сторожит молодой парень на «Волге»
По словам очевидца, груз сторожит молодой парень на «Волге»

В Новосибирской области, под Барабинском, на федеральной трассе «Иртыш» перевернулся грузовик с пивом.


По словам очевидцев, водитель выжил, сообщает НГС.ОМСК. Машина была с омскими номерами и ехала в сторону Омска.


«Скорее всего, это произошло ночью с 17 на 18 июня. Я вечером 17 июня ехал в сторону Новосибирска, и ничего не было, а сегодня возвращался около 11 утра и увидел это событие. Видимо, водитель уснул или уходил от столкновения, так как видно, что выехал на встречку, снёс оградительные столбы и ушёл с дороги», — рассказал корреспонденту НГС.ОМСК очевидец.


Пиво рассыпалось из кузова по всей поляне
Пиво рассыпалось из кузова по всей поляне


В начале июня четыре машины попали в аварию на трассе под Новосибирском.

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