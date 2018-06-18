Новосибирский государственный аграрный университет лишился аккредитации по 4 направлениям

Без дипломов остались студенты четырёх направлений
Без дипломов остались студенты четырёх направлений

Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ) остался без лицензии по четырём направлениям.


Теперь университет не будет готовить студентов по направлениям специалитета «Таможенное дело» и «Правоохранительное дело», а также аккредитацию забрали у бакалавриата и аспирантуры по направлениям «Экономика» и «Юриспруденция».


По словам проректора по лицензированию, аккредитации и информационным технологиям НГАУ Игоря Наумкина, документ о том, что у вуза забирают аккредитацию по этим направлениям, появился на сайте Рособрнадзора ночью 14 июня. И сведения о лишения лицензии ещё не внесены в реестр, поэтому перевести студентов пока нельзя.


«Мы их предупреждали, что у нас аккредитации может и не быть, откуда мы знали, как сложатся обстоятельства? Из 96 программ всего мы четыре программы только потеряли — две по аспирантуре и два специалитета», — пояснил Игорь Наумкин.


С четверга, когда появился приказ, и до настоящего времени ректор университета проводит встречи со студентами лишённых лицензии направлений, а также в вузе собирают заявления на переводы в другие учебные заведения.


«Независимо от того, есть информация в реестре Рособрнадзора или нет, мы сейчас собираем со студентов заявления, формируем списки — кто готов переводиться в другие вузы, кто не готов в другие вузы переводиться, чтобы эту информацию переправить нашему учредителю», — рассказал о ситуации в НГАУ Игорь Наумкин.


Как сказано в уведомлении, размещённом на сайте университета, у попавших в эту ситуацию студентов есть возможность перевестись либо в другой вуз на аналогичную программу соответствующего уровня с сохранением условий обучения, либо остаться в НГАУ, но перевестись на другое направление. Для таких студентов будут сформированы индивидуальные планы.


Решение о переводе в другие вузы принимает учредитель — Министерство сельского хозяйства России, там уже дали на это своё согласие.


У выпускников, которые не смогли из-за аннулирования лицензии сдать государственную итоговую аттестацию и защитить диплом, тоже есть выход. По словам Игоря Наумкина, так как на этих направлениях заканчивалась аккредитация, выпускники проходили обычную итоговую аттестацию, а не государственную.


«Они должны не позднее 20 июня подать заявление — форма в деканатах и на сайте есть. Это от них сейчас и требуется — чтобы они написали заявление, что они хотят, чтобы я мог 21–22-го числа отправить этот список Минсельхоз России», — объяснил, что нужно делать выпускникам, проректор по лицензированию, аккредитации и информационным технологиям Игорь Наумкин.


После того как списки отправятся учредителю, выпускники будут сдавать уже государственную итоговую аттестацию и защищать выпускную работу в вузе, который имеет право выдавать дипломы государственного образца.


В марте этого года в подобную ситуацию попал другой новосибирский вуз — НГТУ, его лишили аккредитации по девяти направлениям.

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