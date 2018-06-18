Новосибирский государственный аграрный университет лишился аккредитации по 4 направлениям

Без дипломов остались студенты четырёх направлений

Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ) остался без лицензии по четырём направлениям.





Теперь университет не будет готовить студентов по направлениям специалитета «Таможенное дело» и «Правоохранительное дело», а также аккредитацию забрали у бакалавриата и аспирантуры по направлениям «Экономика» и «Юриспруденция».







По словам проректора по лицензированию, аккредитации и информационным технологиям НГАУ Игоря Наумкина, документ о том, что у вуза забирают аккредитацию по этим направлениям, появился на сайте Рособрнадзора ночью 14 июня. И сведения о лишения лицензии ещё не внесены в реестр, поэтому перевести студентов пока нельзя.





«Мы их предупреждали, что у нас аккредитации может и не быть, откуда мы знали, как сложатся обстоятельства? Из 96 программ всего мы четыре программы только потеряли — две по аспирантуре и два специалитета», — пояснил Игорь Наумкин.





С четверга, когда появился приказ, и до настоящего времени ректор университета проводит встречи со студентами лишённых лицензии направлений, а также в вузе собирают заявления на переводы в другие учебные заведения.







«Независимо от того, есть информация в реестре Рособрнадзора или нет, мы сейчас собираем со студентов заявления, формируем списки — кто готов переводиться в другие вузы, кто не готов в другие вузы переводиться, чтобы эту информацию переправить нашему учредителю», — рассказал о ситуации в НГАУ Игорь Наумкин.







Как сказано в уведомлении, размещённом на сайте университета, у попавших в эту ситуацию студентов есть возможность перевестись либо в другой вуз на аналогичную программу соответствующего уровня с сохранением условий обучения, либо остаться в НГАУ, но перевестись на другое направление. Для таких студентов будут сформированы индивидуальные планы.







Решение о переводе в другие вузы принимает учредитель — Министерство сельского хозяйства России, там уже дали на это своё согласие.







У выпускников, которые не смогли из-за аннулирования лицензии сдать государственную итоговую аттестацию и защитить диплом, тоже есть выход. По словам Игоря Наумкина, так как на этих направлениях заканчивалась аккредитация, выпускники проходили обычную итоговую аттестацию, а не государственную.







«Они должны не позднее 20 июня подать заявление — форма в деканатах и на сайте есть. Это от них сейчас и требуется — чтобы они написали заявление, что они хотят, чтобы я мог 21–22-го числа отправить этот список Минсельхоз России», — объяснил, что нужно делать выпускникам, проректор по лицензированию, аккредитации и информационным технологиям Игорь Наумкин.







После того как списки отправятся учредителю, выпускники будут сдавать уже государственную итоговую аттестацию и защищать выпускную работу в вузе, который имеет право выдавать дипломы государственного образца.







В марте этого года в подобную ситуацию попал другой новосибирский вуз — НГТУ, его лишили аккредитации по девяти направлениям.